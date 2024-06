إصدار النسخة المعدلة من Beyond Good and Evil الأسبوع المقبل

بعد بعض البداية الخاطئة، أصدرت Ubisoft مقطعًا دعائيًا لإعادة إنتاج اللعبة الكلاسيكية الشهيرة Beyond Good and Evil. ظهر الفيديو لأول مرة في تغريدة من استوديو الألعاب وتم حذفها لاحقًا. ولكن يبدو أن الإعلان الجديد لا يزال مستمرًا، وهذا يعني أننا سنحصل حقًا على إصدار الذكرى العشرين لـ Beyond Good and Evil في 25 يونيو. وسيكون متاحًا على أجهزة الكمبيوتر الشخصية، وPlayStation 5، وPlayStation 4، وNintendo Switch، وXbox One، وXbox One. أجهزة إكس بوكس ​​​​X/S. ستقوم شركة Limited Run Games أيضًا ببيع نسخ مادية من النسخة المعدلة بدءًا من 12 يوليو؛ ستكون هذه مخصصة لأجهزة PlayStation 5 وPlayStation 4 وXbox Series X/S وSwitch.

يعرض المقطع الدعائي الذي تبلغ مدته دقيقتين الأصول الفنية المحدثة حديثًا. سيتم تشغيل النسخة المعدلة بدقة تصل إلى 4K و60 إطارًا في الثانية، كما أنها تحتوي على موسيقى تصويرية مُعاد تنسيقها. بالإضافة إلى أنه يعد أيضًا بـ "محتوى جديد وحصري"، ولكن من غير الواضح ما قد يتضمنه ذلك. شاهد الفيديو كاملاً بنفسك:



يعود صدى اليوم ذهابًا وإيابًا على X إلى كيف عرف العالم عن النسخة المعدلة المخطط لها في المقام الأول. ظهرت قائمة لها على متجر Xbox وظهرت نسخة غير مكتملة لفترة وجيزة على Ubisoft Plus في عام 2023 بفضل خلل فني. أيضًا، في أي وقت يظهر فيه Beyond Good and Evil، قد يجد القراء العاديون أنفسهم يتساءلون عن التكملة التي تم الكشف عنها والتشويق والوعد بها ومشاهدتها لأكثر من عقد من الزمن. لا، يبدو أن هذا التحديث لا يقدم أي معلومات جديدة حول هذا المشروع.

يا لها من دورة تطوير طويلة وغريبة.