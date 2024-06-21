أمازون تخفض استخدام وسائد الهواء البلاستيكية في العبوات

هل تعرف تلك الأكياس الهوائية البلاستيكية الصغيرة الموجودة في مشترياتك الأكثر هشاشة من أمازون والتي تُحدث أصوات فرقعة مثالية عند سحقها؟ تقول أمازون إنها خفضت استخدامها وتخطط للتخلص تمامًا من استخدامها بحلول نهاية العام.

أعلنت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة في مدونتها الإخبارية أنها خفضت استخدام الوسائد الهوائية البلاستيكية بنسبة 95 بالمائة وتحولت إلى حشو الورق المتفتت بدلاً من ذلك. وتقول أمازون أيضًا إنها تخطط لاستخدام حشو الورق في "جميع" عمليات تسليم عملائها تقريبًا في Prime Day.

وتقول الشركة إن قرارها بالتخلص التدريجي من استخدام وسائد الهواء البلاستيكية في مراكز التوزيع التابعة لها يهدف إلى التخلص من النفايات غير الضرورية والتركيز بشكل أكبر على استخدام المواد المعاد تدويرها.

لقد كان التلوث البلاستيكي دائمًا مصدر قلق عندما يتعلق الأمر ببيئتنا ولكنه زاد بشكل كبير نتيجة لصعود أمازون السريع خاصة أثناء جائحة فيروس كورونا. أصدرت مجموعة أوشينا غير الربحية للحفاظ على المحيطات دراسة في عام 2021 أظهرت أن أمازون أنتجت 599 مليون رطل من النفايات البلاستيكية في عام 2020. وقدرت المجموعة أيضًا أن النفايات الناتجة عن وسائد الهواء البلاستيكية وحدها "ستدور حول الأرض أكثر من 600 مرة".