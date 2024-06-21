تلسكوب جيمس ويب الفضائي يلتقط صورة لم يسبق لها مثيل

صورة سديم الثعبان التي تراها أعلاه، والتي التقطها تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) التابع لناسا، لا تبدو ساحرة فحسب، بل تلتقط أيضًا ظاهرة لم يسبق لها مثيل. إن "التدفقات النجمية الأولية" المتوازية والممتدة المرئية في أعلى اليسار تدعم نظرية قديمة. وكما هو متوقع، تنطلق النفاثات في محاذاة من الأقراص الدوامة للمواد المحيطة، مما يظهر دليلاً على أن مجموعات النجوم المتكونة تدور في نفس الاتجاه.

تقول وكالة ناسا إن الخطوط الساطعة والمتكتلة في المنطقة العلوية اليسرى من الصورة، والتي تشبه إلى حد ما توهج عدسة JJ Abrams، تمثل موجات صادمة ناجمة عن نفاثات تنطلق إلى الخارج والتي تظهر عندما تنهار سحابة الغاز بين النجوم إلى الداخل. وبينما تتكثف النجوم المتشكلة وتدور بسرعة أكبر، تنطلق بعض المواد بشكل عمودي على القرص.

وكتب كلاوس بونتوبيدان من مختبر الدفع النفاث التابع لناسا في تدوينة: "لقد افترض علماء الفلك منذ فترة طويلة أنه عندما تنهار السحب لتشكل النجوم، فإن النجوم ستميل إلى الدوران في نفس الاتجاه". "ومع ذلك، لم يتم رؤية هذا بشكل مباشر من قبل. هذه الهياكل المتوازية والممدودة هي سجل تاريخي للطريقة الأساسية التي تولد بها النجوم.



يبلغ عمر سديم الثعبان مليون أو مليوني سنة فقط، ويقع على بعد حوالي 1300 سنة ضوئية من الأرض. وتقول ناسا إن المجموعة الكثيفة من النجوم الأولية في مركز الصورة تضم نجومًا يقل عمرها عن 100 ألف عام. الثعبان هو سديم انعكاسي، وهذا يعني أن سحابة الغاز والغبار تشرق عن طريق عكس الضوء من النجوم الموجودة في الداخل أو القريبة.

التقطت كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIRCam) التابعة لـ JWST الصورة، التي تغطي حوالي 16 تريليون ميل في 11 تريليون ميل. تمثل المستطيلات السوداء التي تراها في أسفل يسار الصورة الكاملة وأعلى يسارها البيانات المفقودة. تقول وكالة ناسا إن خطوتها التالية هي استخدام مطياف الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIRSpec) الخاص بالتلسكوب لدراسة الانهيار الكيميائي لسديم الثعبان.

يمكنك الاطلاع على الفيديو التعليمي التابع لناسا أدناه لإلقاء نظرة فاحصة على تفاصيل محددة من الصورة الرائعة.