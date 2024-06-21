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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

منتخب سيدات الطائرة الشاطئية يهزم غانا ويتأهل لدور الـ8 ببطولة أفريقيا بالمغرب

بوابة الوفد الإلكترونية

حقق منتخب مصر للسيدات للكرة الطائرة الشاطئية الفوز على نظيره منتخب غانا بنتيجة “2-0“ في الجولة الثانية من دور المجموعات، في البطولة الأفريقية التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 18 وحتى 24 يونيو الجاري.

وقد جاءت نتيجة الأشواط كالتالي:- “21-9“، “21-4“.

بهذه النتيجة، تصدر المنتخب المصري للسيدات المجموعة الرابعة بعد تحقيق الفوز في مباراتين، ليتأهل إلى دور الثمانية من البطولة الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وحقق منتخب السيدات الفوز في المباراة الأولى على نظيره منتخب الكاميرون بنتيجة “2-0“ أيضًا.

وتضم قائمة منتخب الكرة الطائرة الشاطئية في البطولة الأفريقية كلًا من:

منتخب الرجال

عاطف عادل
يوسف ناصر

منتخب السيدات

دعاء الغباشي
مروة مجدي

ويترأس بعثة المنتخب المصري في المغرب، عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

بينما يضم الجهاز الفني والإداري كلًا من: “الإيطالي نيكولاي أنجيلو مديرًا فنيًا، الفرنسي ميشا فورمنكوفا مدربًا مساعدًا، إبراهيم ثابت مديرًا إداريًا، والحكمين الدوليين مسعد عطالله وحازم الشربيني“.

الجريدة الورقية