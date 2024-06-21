الولايات المتحدة تحظر مبيعات برنامج مكافحة الفيروسات Kaspersky الشهر المقبل

اتخذت إدارة بايدن إجراءً شاملاً لمنع شركة Kaspersky Labs من بيع منتجاتها المضادة للفيروسات للعملاء في الولايات المتحدة. لن تتمكن شركة البرمجيات الروسية من البيع لعملاء جدد بدءًا من شهر يوليو ولن تتمكن من تقديم الخدمة للعملاء الحاليين بعد شهر سبتمبر.

قبل الأخبار الرسمية، قال مصدر لرويترز إن اتصالات الشركة بالحكومة الروسية جعلتها تشكل خطرًا أمنيًا مع احتمال تثبيت برامج ضارة أو جمع معلومات سرية أو حجب تحديثات البرامج على أجهزة الكمبيوتر الأمريكية. وأعلنت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو الحظر في مؤتمر صحفي اليوم.

وقالت لعملاء Kaspersky الحاليين: "لم ترتكبوا أي خطأ، ولا تخضعون لأي عقوبات جنائية أو مدنية". "ومع ذلك، أود أن أشجعك، بأقوى العبارات الممكنة، على التوقف فورًا عن استخدام هذا البرنامج والتحول إلى بديل من أجل حماية نفسك وبياناتك وعائلتك."

كانت الشركة الروسية موضوع أسئلة تتعلق بالأمن السيبراني عدة مرات على مر السنين. وضعت لجنة الاتصالات الفيدرالية شركة Kaspersky على قائمتها للشركات التي تشكل مخاطر أمنية غير مقبولة في عام 2022. وفي عام 2017، تم حظر استخدام منتجات Kaspersky في الوكالات الفيدرالية الأمريكية، كما خضعت الشركة للتدقيق من قيادة الأمن السيبراني في المملكة المتحدة.

يعود هذا المستوى من الأمر الرئاسي لمنع أو تقييد الوصول إلى التكنولوجيا والبرامج من الدول التي تعتبر خصومًا أجانب إلى إدارة ترامب. وفي عام 2020، بذل جهدًا لحظر TikTok وWeChat على أساس أن التطبيقات المملوكة للصين يمكن أن تشكل خطرًا أمنيًا. تم إلغاء هذا الإجراء في عام 2021، لكنه أدى إلى مراجعة التطبيقات التي بلغت ذروتها بالتشريع الذي وقعه بايدن في أبريل والذي قد يجبر TikTok على العثور على مالك جديد لمواصلة العمل في الولايات المتحدة.