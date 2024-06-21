التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والداخلية في الدوري

إستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تشكيل فريقه الأساسي الذي يواجه نظيره الداخلية مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويدخل المارد الأحمر لقاء اليوم بحثاً عن تحقيق الفوز السابع على التوالي وإقتناص وصافة جدول ترتيب المسابقة خلف بيراميدز قبل لقاء القمة المرتقب يوم الثلاثاء المقبل أمام الزمالك.

وشهدت تدريبات الأهلي قبل لقاء الداخلية عودة تدريجية للاعب الفلسطيني وسام أبو علي بينما تأكد غياب عمر كمال بسبب الإصابة.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الداخلية فيالدوري

ومن المنتظر أن يخوض فريق الأهلي لقاء اليوم بتشكيل يضم كلا من:

حارس المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر ابراهيم - رامي ربيعة - كريم فؤاد.

خط الوسط: أليو ديانج - أكرم توفيق - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - انتوني موديست - محمود عبد المنعم “كهربا”.

ويعتمد الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري مارسيل كولر على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد الشناوي وأمامه الرباعي محمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وكريم فؤاد للدفاع.

تشكيل الداخلية المتوقع لمواجهة الأهلي

في المقابل ، يعتمد الداخلية بقيادة مديره الفني عيد مرازيق على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد مجدي وأمامه الرباعي كريم يحيى ومعاذ الحناوي وأحمد عماد وإيهاب سمير للدفاع.

ويقود خط الوسط محمود حسونة وكلتشي وشريف دابو وأدهم حامد وإسلام عبد النعيم مع المهاجم مصطفى فوزي.

صورة: الأهلي يسعى لعبور عقبة الداخلية