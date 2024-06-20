منتخب سيدات الكرة الطائر الشاطئي يهزم الكاميرون باولي مباريات البطولة الأفريقية

انتهت منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من البطولة الأفريقية للكرة الطائرة الشاطئية التي تستضيفها المغرب وتستمر حتى يوم 24 يونيو الجاري، بمشاركة منتخبي مصر “رجال وسيدات“.

واستطاع منتخب السيدات تحقيق الفوز على نظيره منتخب الكاميرون بنتيجة “2-0“، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب بنتيجة “21-8“ ،كما فاز المنتخب في الشوط الثاني بنتيجة “21-7“.

بينما خسر منتخب الرجال من نظيره منتخب غانا بنتيجة “2-0“، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم غانا بنتيجة “26-24“ وانتهي الشوط الثاني أيضا بتقدم غانا بنتيجة “21-15“.

وقد أسفرت القرعة عن وقوع منتخب الرجال في المجموعة الأولى والتي تضم، منتخب المغرب صاحب الأرض وغانا وغينيا بيساو.

بينما يقع منتخب السيدات في المجموعة الرابعة التي تضم كلًا من، غانا والكاميرون.

وتضم قائمة منتخب الكرة الطائرة الشاطئية في البطولة الأفريقية كلًا من:

منتخب الرجال

عاطف عادل

يوسف ناصر

منتخب السيدات

دعاء الغباشي

مروة مجدي

ويترأس بعثة المنتخب المصري في المغرب، عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

بينما يضم الجهاز الفني والإداري كلًا من: “الإيطالي نيكولاي أنجيلو مديرًا فنيًا، الفرنسي ميشا فورمنكوفا مدربًا مساعدًا، إبراهيم ثابت مديرًا إداريًا، والحكمين الدوليين مسعد عطالله وحازم الشربيني“.