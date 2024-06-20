مركز الإبداع التكنولوجي يُعلن أسماء الفائزين في برنامج Startup10

أعلن مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) عن أسماء الشركات الناشئة الفائزة في برنامج Startup10 في مصر، وهي Kodathon وSeavo وEgrobots و Plug'n'GrowوAlProtein وFarmtopia وFruitful Solution.



ويُنفَذ البرنامج بالتعاون مع المركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة لمنطقة البحر المتوسط في باري، إيطاليا، وبالشراكة مع 22 حاضنة أعمال، بتمويل من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في إيطاليا.

يستهدف الشركات الناشئة العاملة في قطاعات الاقتصادين الأخضر والأزرق، وعمليات الرقمنة.



ويتمثل الهدف الرئيسي للبرنامج في تعزيز الأمن الغذائي وفرص العمل للشباب في عشر دول، هي ألبانيا والجزائر والبوسنة والهرسك ومصر وإثيوبيا والأردن وكينيا ولبنان وتونس وأوغندا.



وتحصل الشركات الفائزة في مصر على فرصة للاحتضان بمركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، والالتحاق ببرنامج إرشاد وتدريب مدته ستة أشهر. وفي نهاية البرنامج، سيتم إتاحة الفرصة للمرشحين لعرض منتجاتهم أو خدماتهم أمام لجنة تحكيم تتألف من عدة خبراء وعضو في فريق التنسيق التابع للمركز الدولي في باري لاختيار شركة واحدة للفوز.

ستتمكن الشركة الفائزة من الانضمام لمجتمع الشركات الإيطالية والاستفادة من فترة تعاون إضافية مدتها ثلاثة أشهر مع إحدى الشركات. بالإضافة إلى ذلك، ستحصل الشركة الفائزة على قسائم شراء تصل قيمتها إلى خمسة آلاف يورو للحصول على لوازم الدعم والتدريب والتوجيه والخدمات والمعدات.



جدير بالذكر أن مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال تأسس في عام 2010 ويهدف إلى تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر من خلال بناء قدرات المؤسسات والأفراد وتقديم خدمات تقييم الابتكار والاعتماد، والمشاركة في مبادرات الابتكار الوطنية.

