شباب الصحفيين ترصد بالصور: وزارة الداخلية أسعدت الأيتام بملابس جديدة وهدايا كثيرة

أشادت جبهة شباب الصحفيين بالدور الإنساني والمشاركة المجتمعية لوزارة الداخلية في رسم البسمة والفرحة في قلوب الأيتام.. مؤكدة الجبهة على إن قيام الوزارة بتنظيم زيارات لعدد من دور رعاية الأيتام بمختلف مديريات الأمن يؤكد حرص الوزارة على تعزيز روح المشاركه بين هيئة الشرطة والمواطنين الأبطال الحقيقيين في معركة البناء والتنمية التي يقودها الرئيس السيسي بكل اقتدار وتميز

قال هيثم طواله رئيس الجبهة في بيان صحفي اليوم الخميس: استراتيجية وزارة الداخلية في دولة 30يونيو الجديدة تهدف في أحد محاورها إلي تفعيل الدور الإنساني والمجتمعي من خلال التواصل مع كافة فئات المجتمع ومن هذا المنطلق الوطني اصطحبت الاطفال الأيتام لعدد من المحال التجارية لشراء ملابس العيد وتوزيع الهدايا عليهم وتجولهم داخل حافلات مفتوحة تجوب الشوارع والميادين وايضا اصطحابهم إلي المتنزهات العامة والأماكن المخصصة للأطفال مما زاد من فرحتهم بالعيد

اضاف طواله: إن هذه المبادرة التي تتجلي فيها أسمي مقومات الإنسانية كان لها أكبر الأثر في إدخال السعادة على الأطفال الأيتام حيث وجة مسئولي دور الرعاية الشكر والتقدير إلى رجال الشرطة على ما قدموة ويقدموة لكل فئات المجتمع وخاصة من الأيتام

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