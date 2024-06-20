وزارة السياحة تتابع أحوال ااحجاج بعد انتهائهم من أداء المناسك والعودة من مخيمات مشعر منى

- *لجان بعثة الوزارة بمكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة تتواجد على مدار الساعة لمتابعة أحوال الحجاج وإجراءات مغادرتهم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة أو إلى جدة حتى وصولهم لأرض الوطن*

- *استمرار التواصل والمرور الدوري على المستشفيات بمكة المكرمة لمتابعة أي حالات مرضية تخص حجاج السياحة*

- *غرفة عمليات وخط ساخن لتلقى الاستفسارات والشكاوى وطمأنة أهالي حجاج السياحة**

تواصل، وزارة السياحة والآثار ممثلة في غرفة عمليات بعثة الحج السياحي المتواجدة حالياً في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، برئاسة الأستاذة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري، متابعتها لأحوال حجاج السياحة بعد انتهائهم من أداء مناسك الحج وعودتهم من مخيمات مشعر (منى)، حيث تقوم بعثة الوزارة بالتواصل المستمر مع كافة مشرفي شركات السياحة للاطمئنان على أحوال الحجاج والتأكد من استقرارهم بأماكن اقامتهم سواء بمكة المكرمة أو المدينة المنورة.

كما قامت لجان الإشراف بمكة المكرمة والمدينة المنورة، بالمرور على أماكن إقامة الحجاج للاطمئنان على أحوالهم، وتهنئتهم بإتمام مناسك الحج، واستطلاع آرائهم عن الخدمات المقدمة من مكاتب الطوافة خلال أيام المشاعر بمخيمات منى وعرفات.

كما أنه يتم، أيضاً، المرور الدوري على المستشفيات المركزية بمكة المكرمة للاطمئنان على الحالة الصحية لحجاج السياحة، حيث يوجد حالياً عدد (8) حالات مرضية فقط محجوزة بالمستشفيات من إجمالي عدد حجاج السياحة هذا العام والذي بلغ (25223 حاج)، وهو ما يمثل نسبة (0.02 %) من عدد الحجاج، بواقع (5 حالات ذكور، 3 حالات إناث)، وبلغت أعداد الوفيات بين حجاج السياحة (10 حالات وفاة) وكانت لأسباب طبيعية؛ وهو ما يمثل نسبة (0.04 %) من عدد الحجاج.

ومن جانبها، أوضحت سامية سامي بأنه لا توجد أي حالات مفقودة إطلاقاً حالياً من بين كافة حجاج السياحة، ولا توجد أيضاً أي حالات تعرضت لحوادث أو إصابات خلال أداؤها مناسك الحج، مشيرة إلى أنه يتواجد مع الحجاج عدد (723 مشرف) أي بمتوسط (1 مشرف لكل 35 حاج) وهي نسبة أعلى من النسبة المقررة بضوابط الحج السياحي هذا العام.

وأضافت أن لجان الوزارة للإشراف على برامج الحج السياحي تم المراعاة في تشكيلها تتبع رحلة ومسار الحاج لتكون متواجدة في كافة النقاط خلال أداؤه لمناسك الحج، لافتة إلى تواجد لجان الإشراف بالنقاط التالية (ميناء نويبع البحرى – ميناء العقبة بالأردن – منفذ حالة عمار البري بالحدود الأردنية السعودية – مطار جدة – المدينة المنورة – مكة المكرمة – لجان للإشراف خلال أيام المناسك بمنى وعرفات) وهو ما يضمن التتبع اللحظي لأحوال حجاج السياحة مما أدى الى عدم وجود أي حالات فقد لحجاج السياحة، وكذا النسب الضئيلة جداً لحالات الوفاة والحالات المرضية لحجاج السياحة مقارنة بإجمالي أعداد الحجاج.

كما تتابع الوزارة، عن كثب الخدمات المقدمة من الشركات السياحية للحجاج والتأكد من تلقيهم للخدمات المتفق عليها، حيث تلقت الوزارة عدد (9 شكاوى) بسبب شكاوى تسكين في فنادق مكة المكرمة والمدينة المنورة وعدم الالتزام بالبرنامج السياحي، وهو ما يمثل نسبة (0.03 %) من إجمالي عدد حجاج السياحة.

في حين لم تتلقى الوزارة أي شكاوي فيما يخص مخيمات (مشعر عرفات) بكافة مستويات الحج السياحي (الفاخر – الخمس نجوم – الاقتصادي – البري)، وفيما يخص مخيمات مشعر (منى) لم تتلقى الوزارة شكاوي من مخيمات المستوي (الفاخر – الخمس نجوم – البري)، لكن تلقت بعض الشكاوى من (مخيمات المستوى الاقتصادي بمشعر منى) وكانت الشكوى من تكرار انقطاع التيار الكهربائي نتيجة لتخفيف الأحمال مع نقص في بعض خدمات الإعاشة بأحد مكاتب المستوى الاقتصادي وذلك في اليوم الأول فقط من أيام المبيت بمنى والتي قامت لجان الوزارة بالتعامل معها وحلها على الفور.

كما أكدت سامية سامي أن الوزارة لم تتلقى حتى الآن أي شكوى رسمية من أي مواطن ضد أى شركة سياحة مرخصة من الوزارة بخصوص تحايلها بتنظيم حج باستخدام تأشيرات زيارة، مؤكدة على أنه حال حدوث ذلك أو التأكد من قيام أي شركة بترتيب سفر أي من الحجاج بعيداً عن الأطر النظامية أو بصورة غير رسمية سيتم فتح التحقيق معها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، علماً بأن الوزارة كانت قد أهابت أكثر من مرة من قبل جميع شركات السياحة المرخصة بضرورة الالتزام بالقوانين، وحثت المواطنين على عدم حجز أي رحلات لحج السياحة إلا من خلال شركات السياحة المرخصة وبتأشيرات الحج، وعدم التعامل مع أي كيانات غير مرخصة تقوم بتنظيم رحلات حج أو عمرة، وأكدت على أنه لن يُسمح بأداء مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك، وليست من خلال تأشيرة زيارة.

كما قامت غرفة العمليات التي شكلتها الوزارة من ممثلي الإدارة المركزية لشركات السياحة خلال أجازة عيد الأضحى المبارك، بالتواصل والمتابعة المستمرة من مصر مع بعثة الوزارة المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، لمتابعة أحوال حجاج السياحة المتواجدين لأداء فريضة الحج في الأراضي السعودية وطمأنة ذويهم في مصر، حيث تلقت حتى الآن ما يقارب من 300 مكالمة هاتفية من ذوي الحجاج للاطمئنان عليهم وتم طمأنتهم جميعاً على حالة ذويهم الصحية.

ويمكن التواصل مع غرفة العمليات من خلال رقم الهاتف / 01550008630 – 01550008633 ، كما يتم استقبال كافة الشكاوى المتعلقة بالمواطنين والسائحين وكذلك حجاج السياحة من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء أو من خلال ما يتلقاه الخط الساخن للوزارة (19654).

