الالاف الجنيهات غرامات مالية ل3 شواطئ بالاسكندرية لاستغلال المصطافين وفرض اكراميات

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف تغريم 3 شواطئ شرق الإسكندرية للمرة الأولى خلال الموسم الصيفي الحالي بغرامات مالية تقدر الالاف الجنهيات لوجود مخالفات.

كشف الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الادارية المركزية للسياحة والمصايف أن الغرامات كانت لشاطئ البوريفاج وجزيرة الدهب لفرض إكراميات، وشاطئ إدوارد الخراط للمبالغة في بيع تذاكر الدخول.

وأوضح الدكتور " عبد الرازق " أن كراسة الشروط الخاصة بالتعاقد بين المستأجرين والمحافظة تنص على أن المخالفة الأولى تكون بإنذار، والتانية والثالثة والرابعة بغرامة، وبعدها يتم سحب الشاطئ ومصادرة التأمين وعدم السماح بدخول المزايدات مرة أخرى.

وأكد رئيس الإدارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة متابعة الشواطئ والعمل على راحة المصيفين، وأنها لن تتهاون مع أي مخالفات من قبل أصحاب الشواطئ، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تقديم أفضل خدمة للمصيفين.

من جانب اخر تهيب الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات يلاحظونها في الشواطئ، وذلك من خلال الاتصال على الخط الساخن للإدارة أو عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

كان قد اجري الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف يرافقه أسامة علي مدير عام الإدارة العامة للمصايف والعميد اسامه إسماعيل المشرف العام على الشواطئ والعميد محمد علاء مساعد المراقب العام لشواطئ العجمي، وحمدى إبراهيم مدير شواطئ حي العجمي والسادة مراقبي القطاع ومفتشي الإدارة العامة للمصايف بالمرور علي شواطئ القطاع الغربي والعجمي.

و قال الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية أن شواطئ شهدت منذ بداية عيد الأضحى المبارك مليون و 500 الف زأر من مختلف محافظات الجمهورية، لافتا أن محافظة الإسكندرية الممثلة في الإدارة المركزية للسياحة، والمصايف قد استعدت استعداداتها الكاملة منذ شهرين لاستقبال المصطافين من جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف أنه تم التركيز علي ثلاث نقاط مهمه الأولي وهي منظومة الإنقاذ داخل الشواطئ جاءت بالتعاون مع الاتحاد المصري للإنقاذ و الغوص لتأهيل جميع الأفراد داخل الشواطئ بدورات تدريبية مكثفه لهم و بالإضافة إلي وضع إرشادات علي جميع الشواطئ بالأماكن المسموح السباحة بها و كذلك رفعت الرايات التي تتم بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية و الذي يرفقونا بسرعة الرياح و ارتفاع الأمواج.

أما النقطة الثانية وهي حسن معاملة الزائرين بعدم فرض أي اكراميات علي المصطافين وهذا بيتم السيطرة عليه من خلال غرفة عمليات المتابعة الميدانية التابعة للإدارة المركزية للسياحة و المصايف مع انتشار مفتشين داخل الشواطئ عند وجود أي حالة من دفع اكراميات للعمال بيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لمستأجر الشاطئ و استبعاد العامل الذي حصل علي الاكرامية أما النقطة الثالثة وهي الحفاظ على نظافة الشواطئ من الداخل و الخارج بتوفير أكياس بلاستيك داخلها لجمع جميع القمامة و المواد البلاستيكية والصلبة وأيضا من جهود شركة نهضة مصر في تنظيف الكورنيش، والممرات و رش المياه، وحيث يتم تجميع القمامة في أماكن متخصصة بها، وتقوم شركة نهضة مصر بتجميعها من خلال ثلاث فترات علي مدار اليوم.

أنه تم استلام 5 شواطئ التى تدخل فى توسيعة الكورنيش خلال يوم وقفه عيد الأضحى المبارك وهم شاطئ وانلي و طحونة المندرة و العصافره 1 و 2 حيث تم تجهزهم خلال 48 ساعة لاستقبال الاعداد الكبيرة من المصطافين.

وأضاف أن الحملات أسفر علي عدم استكمال تجهيزات شاطئ البيطاش العام وقد منح رئيس الإدارة للمستأجر مهلة لإستكمال التجهيزات حتى يتم إستقبال الرواد بالشاطئ بشكل يليق بهم بينما حققت الشواطئ الأتية مخالفة فرض إكراميات علي الرواد وقد وجه الدكتور محمد عبد الرازق لمستأجريها الإنذار الأول طبقا لبنود كراسة الشروط مع وعد أنه في حالة تكرار المخالفة سيتم توقيع الغرامة الأولي خلال الموسم الصيفي: شاطئ شهر العسل و شاطئ جمعيه درويش و شاطئ بليس 2 المميز و شاطئ هدير و شاطئ السلام 1.

وأشار الى أنه تلاحظ سوء حالة الخدمات المقدمة للرواد ببعض الشواطئ وتم توجيه إنذار بضرورة تحسين الخدمات حتي يتسنى للرواد قضاء أوقات سعيدة دون شكاوي مع تكليف لمراقبي حي العجمي بإعادة المرور والمداومة للتأكد من تحسين الخدمات و استكمالا لخطة المرور المصدق عليها من قبل اللواء محمد الشريف وبمتابعة مستمرة من الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظة الإسكندرية استكمل رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف المرور علي شاطئ النخيل تم التأكد من اكتمال منظومة الإنقاذ افراد انقاذ، جيت سكي، أبراج مراقبه، وحدات الإسعاف.

على صعيد آخر قام العميد محمد سري مراقب عام الشواطئ و محمد طلحة مدير عام الإدارة العامة للسياحة ومجموعة من مفتشى الإدارة بالمرور علي شواطئ القطاع الشرقي لمتابعة سير العمل وضم المرور أثناء المتابعة والمراقبة لتحسين مستوي الشواطئ تلاحظ تجميع المخلفات بشاطئ طاحونة المندرة وتم التواصل مع شركة نهضة مصر لإزالتها و تم التنبيه بتشوين الكراسي بشاطئ إسكندر بشكل لا يعيق الرؤية ويحافظ علي الشكل الجمالي للشاطئ، وعدم التزام الرواد والنزول في منطقة الهيلتون وهي غير مخصصة لنزول الرواد الأمر الذى يشكل خطورة علي أرواحهم وتم إخلاء المنطقة من الرواد، وإصلاح ماتور رفع المياه الجوفية بشاطئ طاحونة المندرة.

بالإضافة إلى تشغيل طلمبة رفع المياه و عمل وصلات طلمبة الرفع لتركيب دش هوائي مؤقت بنفس الشاطئ و تغطية اشاير الحديد بمدخل شاطئ ادوارد خراط بطبقة اسمنتية للحفاظ علي سلامة الرواد اثناء دخول الشاطئ.

ومن جهه آخري تم اعتراض عدد من المواطنين حال خروجهم من الشواطئ بملابس البحر الى طريق الكورنيش و إعادتهم الي الشواطئ التي خرجوا منها، حفاظا علي الآداب العامة للطريق و جاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مستأجري تلك الشواطئ للسماح لهم بالخروج بهذه الصورة الغير لائقة و قد أسفر المرور و الرقابة على شواطئ القطاع الشرقي عن بعض المخالفات حيث حقق شاطئ ادوارد خراط مخالفة تحصيل رسوم مقابل دخول دورة المياه وتم إرجاع المبلغ وطرد العامل.

كما تم رصد شكوي من احد الرواد برفع سعر التذكرة عن السعر المعتمد 10 جنيهات للفرد وتمت متابعة الشكوى ودخول الاسرة بالسعر المعتمد، وتم إعداد مذكرة بالمخالفات المذكورة بالتقرير للعرض علي السيد وكيل الوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشواطئ المخالفة.

في خطوة هامة لتحقيق الانضباط تم ضبط بعض المواد المخدرة في بعض الشواطئ وإعدامها بمعرفة مفتشينا أمام حائزيها وطردهم خارج الشاطئ حفاظا على الآداب العامة للشاطئ وللحفاظ علي خصوصية العائلات المتواجدة بالشواطئ و هذا وتؤكد الإدارة المركزية للسياحة والمصايف استعدادها الكامل لتلقى شكاوى المواطنين