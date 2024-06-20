Embracer Group تستخدم الذكاء الاصطناعي في تطوير الألعاب

تتجه Embracer Group إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الألعاب بعد التوقف الجماعي عن العمل وإلغاء الألعاب منذ أشهر. الشركة الأم لـ THQ Nordic وGearbox Entertainment وCrystal Dynamics - Eidos Montreal أوضحت بالتفصيل في تقريرها السنوي (عبر Game Developer) أنها تتبنى سياسة الذكاء الاصطناعي في نموذج إنتاج الألعاب الخاص بها، على الرغم من الجدل الدائر حول استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة الألعاب. وما بعدها. وقالت إن عدم استخدام الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى تخلف الشركة عن مطوري وناشري الألعاب الرئيسيين الآخرين مثل EA وSony وSquare Enix وUbisoft، زاعمين أن التكنولوجيا ستساعد في تسريع عملية التطوير وتمنح اللاعبين تجربة لعب محسنة.

وقال Embracer في التقرير: "يتمتع الذكاء الاصطناعي بالقدرة على تعزيز تطوير اللعبة بشكل كبير من خلال زيادة كفاءة الموارد وإضافة السلوكيات الذكية والتخصيص والتحسين إلى تجارب اللعب". "من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، نقوم بإنشاء تجارب أكثر جاذبية وغامرة توفر لكل لاعب تجربة فريدة وديناميكية وشخصية."

إلى جانب سرد فوائد استخدام الذكاء الاصطناعي داخل وخارج تطوير الألعاب، قالت شركة Embracer إنها تدرك أن اعتماد التكنولوجيا لا يخلو من المخاطر. وأشارت إلى أن الذكاء الاصطناعي قد "يؤدي إلى نتائج غير أخلاقية أو متحيزة أو تمييزية أو خاطئة تمامًا إذا لم يتم تدريبه أو توجيهه بشكل صحيح أو استخدامه لأغراض لم يتم تصميمها".

تأتي خطط Embracer لاعتماد الذكاء الاصطناعي بعد عدة أشهر من تسريح 1500 موظف وإلغاء 80 لعبة خلال العام الماضي، إلى جانب إغلاق استوديوهات مثل Volition of Saints Row الشهيرة. على الرغم من المخاوف من أن الذكاء الاصطناعي سيحل محل العمال البشريين، تقول شركة إمبراسر إنها لا تنوي استخدامه بهذه الطريقة. وذهبت إلى حد القول إن الذكاء الاصطناعي سيفتح الأبواب أمام الدخول إلى صناعة الألعاب لبعض المطورين، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يستطيعون تشغيل معدات معينة بنفس الطريقة التي يستخدمها الأشخاص غير المعاقين. الوقت وحده هو الذي سيحدد ما إذا كانوا سيحافظون على هذا الوعد.