إنستجرام يوصي باستخدام Reels غير أخلاقية للمراهقين

يوصي Instagram باستخدام Reels التي تحتوي على محتوى جنسي للمراهقين الذين لا تتجاوز أعمارهم 13 عامًا حتى لو لم يكونوا يبحثون على وجه التحديد عن مقاطع فيديو مفعمة بالحيوية، وفقًا لاختبارات منفصلة أجرتها صحيفة وول ستريت جورنال وأستاذة جامعة نورث إيسترن لورا إيدلسون. أنشأ كلاهما حسابات جديدة وحددا أعمارهما بـ 13 عامًا لإجراء الاختبارات، والتي أجريت في الغالب في الفترة من يناير حتى أبريل من هذا العام.

على ما يبدو، قدم إنستغرام مقاطع فيديو مفعمة بالحيوية إلى حد ما منذ البداية، بما في ذلك مقاطع فيديو لنساء يرقصن بشكل حسي أو تلك التي تركز على أجسادهن. بدأت الحسابات التي شاهدت مقاطع الفيديو هذه وتخطت بكرات أخرى في الحصول على توصيات لمقاطع فيديو أكثر وضوحًا.

احتوت بعض البكرات الموصى بها على تمثيل نساء لأعمال جنسية، ووعد البعض الآخر بإرسال صور عارية للمستخدمين الذين يعلقون على حساباتهم. وبحسب ما ورد تم أيضًا تقديم مقاطع فيديو لمستخدمي الاختبار مع أشخاص يعرضون أعضائهم التناسلية، وفي إحدى الحالات، عُرض على المستخدم المراهق المفترض "فيديو تلو الآخر حول الجنس الشرجي". استغرق الأمر ما لا يقل عن ثلاث دقائق بعد إنشاء الحسابات لبدء الحصول على بكرات جنسية. وفي غضون 20 دقيقة من مشاهدتها، سيطر منشئو المحتوى الذين ينتجون محتوى جنسيًا على قسم البكرات الموصى به.



للملاحظة، أجرت The Journal وEdelson نفس الاختبار على TikTok وSnapchat، ووجدتا أن أياً من النظامين لم يوصِ بمقاطع فيديو جنسية لحسابات المراهقين التي أنشأوها. لم تشهد الحسابات مطلقًا توصيات لمقاطع الفيديو غير المناسبة للفئة العمرية بعد البحث النشط عنها ومتابعة منشئي المحتوى الذين ينتجونها.

وتقول الصحيفة إن موظفي ميتا حددوا مشاكل مماثلة في الماضي، بناءً على وثائق غير معلنة اطلعوا عليها بالتفصيل بحثًا داخليًا حول التجارب الضارة على إنستغرام للمراهقين الصغار. وقد أجرى موظفو السلامة في ميتا الاختبار نفسه سابقًا وتوصلوا إلى نتائج مماثلة، وفقًا لتقارير النشر. ومع ذلك، تجاهل المتحدث باسم الشركة آندي ستون التقرير، قائلاً لصحيفة The Journal: "كانت هذه تجربة مصطنعة لا تتطابق مع حقيقة كيفية استخدام المراهقين لـ Instagram". وأضاف أن الشركة "بذلت جهدًا لتقليل حجم المحتوى الحساس الذي قد يشاهده المراهقون على إنستغرام، وقد خفضت هذه الأرقام بشكل كبير في الأشهر القليلة الماضية".

في شهر يناير الماضي، قدمت Meta تحديثات خصوصية مهمة تتعلق بحماية المستخدم المراهق ووضعت المستخدمين المراهقين تلقائيًا في إعدادات التحكم الأكثر تقييدًا، والتي لا يمكنهم إلغاء الاشتراك فيها. تم إجراء اختبارات الدوريات بعد نشر هذه التحديثات، حتى أنها كانت قادرة على تكرار النتائج في شهر يونيو. أصدرت Meta التحديثات بعد فترة وجيزة من نشر The Journal لنتائج تجربة سابقة، حيث وجدت أن Instagram’s Reels ستعرض "لقطات فاضحة للأطفال بالإضافة إلى مقاطع فيديو جنسية صريحة للبالغين" لاختبار الحسابات التي تتبع حصريًا الأشخاص المؤثرين في سن المراهقة وما قبل المراهقة.