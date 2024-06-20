Proton يجري نسخًا احتياطية للصور والفيديو على iPhone

إذا كان جهاز iPhone الخاص بك منتفخًا رقميًا بسبب كل تلك الصور الموجودة عليه، فإن Proton لديه طريقة جديدة لعمل نسخة احتياطية منها باستخدام Photo Backup لنظام iOS. أصبح Photo Backup متاحًا لمستخدمي Android منذ ديسمبر وتم ترحيله رسميًا إلى أجهزة Apple.

لا تقدم الشركة السويسرية طريقة أخرى لتحميل صورك تلقائيًا إلى مساحة تخزين جديدة عبر الإنترنت. تعد شركة Proton أيضًا بأنه سيتم تخزينها بشكل آمن من خلال تشفير آمن من طرف إلى طرف حتى لا يتمكن أي شخص آخر من رؤيتها أو الوصول إليها.

يعد Proton أيضًا بالتكامل السلس مع جهاز iPhone الخاص بك ومكتبة الصور. يمكن لهذه الميزة تحميل مجموعة الصور والفيديو الخاصة بك ومزامنتها تلقائيًا، وتوفر الوصول المتزامن على الويب والأجهزة المحمولة. يوجد أيضًا وضع "متاح دون اتصال بالإنترنت" حتى تتمكن من الحفاظ على وصولك إلى بعض الصور ومقاطع الفيديو دون الوصول إلى الإنترنت مع الحفاظ على حالة الأمان المشفرة.

يوفر Proton’s Photo Backup سعة تخزينية مجانية تصل إلى 5 جيجابايت وخطة بقيمة 4 دولارات شهريًا مقابل 200 جيجابايت من مساحة التخزين. توفر خطة Proton Unlimited مساحة تخزين تبلغ 500 جيجابايت مقابل 10 دولارات شهريًا وإمكانية الوصول إلى خدمات Proton الأخرى مثل Proton Mail وProton VPN.

بدأت شركة Proton في عام 2014 باسم Proton Mail، وهي خدمة بريد إلكتروني مشفرة تم تمويلها من خلال حملة IndieGoGo الناجحة التي جمعت أكثر من 550 ألف دولار من أكثر من 10000 داعم. منذ ذلك الحين، أضافت الشركة السويسرية خدمات مشفرة جديدة مثل VPN والتخزين السحابي والتقويم وأعادت تسمية نفسها باسم Proton. أعادت الشركة اختراع نفسها يوم الاثنين من خلال الإعلان عن أنها ستنتقل إلى نموذج غير ربحي لأن "الهيكل السويسري غير الربحي يوفر أمانًا إضافيًا، وهو ما لا تستطيع الشركة تحقيقه بمفردها"، وفقًا لما جاء في مدونة الشركة. على وجه التحديد، تقول الشركة إنه ليس لديها مستثمرون في رأس المال الاستثماري، كما أشارت أيضًا إلى أن المؤسسات السويسرية ليس لديها مساهمين، لذا فإن وضع نفسها في هذا النموذج الجديد قد يكون مفيدًا للشركة للبقاء على قدميها في عالم حيث شركات جوجل ومايكروسوفت وآبل. العروض هي المهيمنة.