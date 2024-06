Tales of the Shire لعبة محاكاة منخفضة المخاطر

لقد ضربت مسيرة خيال تولكين ذات الميزانية الكبيرة الألعاب مرة أخرى. مع تجاهل مغامرات Gollum الفاشلة، تقدم لعبة أخرى، Tales of the Shire، طريقة أكثر لطفًا ومنخفضة المخاطر للعب في عالم Bagginses وخبز lembas وGandalf.

تقع أحداث اللعبة في مكان ما بين نهاية The Hobbit، ولكن قبل أن يبدأ كل شيء في Lord of the Rings، ترى Tales of the Shire تستقر في Bywater، وتساعد زملائك القرويين على تحقيق مهامهم وأحلامهم. يتضمن ذلك صيد الأسماك وزراعة الخضروات وطهي الطعام لتحسين علاقاتك وفتح وصفات جديدة وربما أنشطة أخرى.

يتيح لك نظام الديكور المنزلي البسيط والفعال في اللعبة نقل كتاب واحد أو طاولة بأكملها (وكل شيء عليها). في الواقع، يبدو أن لعبة Tales of the Shire بأكملها مصممة لتكون مقدمة لطيفة لميكانيكيات ألعاب البستنة المريحة، مع طبخها وأنشطة حسن الجوار العامة. يساعدك نظام لطيف من الطيور الزرقاء على التنقل في القرية الصغيرة المريحة ولكن المزدحمة. (إذا لم تكن قرية، فهي قرية صغيرة، أليس كذلك؟). وعندما تركض - فأنت لا تركض، بل تقفز.

إذا كان هناك أي شيء، فهو مألوف بعض الشيء. يمكنك صيد الأسماك والزراعة وطهي بعض الأطباق، وتوفر هذه الأنشطة مكافآت يمكن تتبعها جميعًا في أي مكان آخر في القرية، تمامًا مثل عدد لا يحصى من محاكاة الحياة الزراعية والقرية. الهدف الشامل هو المساعدة في تحويل Bywater إلى قرية رائعة من خلال مساعدة جيرانك في مشاريعهم وتحدياتهم المختلفة. خلال العرض التوضيحي القصير، تم تكليفي بتطوير قائمة جديدة للنزل المحلي. كان عليّ أن أختار المكونات والتوابل بعناية لأحصل على النكهة المناسبة للأطباق التي تمثل قصة مغامرات بيلبو باجينز لسرقة الكنز من تنين. لكن Tales of the Shire لا تعيد اختراع هذا النوع.

مراجع تولكين موجودة ولكنها ليست ساحقة - هذه قرية ريفية لطيفة أخرى تحتاج إلى القليل من المساعدة - فقط كل شخص لديه أقدام كبيرة مشعرة. أخبرني فريق التطوير أن فريق الكتابة لديهم يضم "خبيرًا في تولكين" للتأكد من أن المهام الجانبية والقصص والشخصيات لا تزال تتلاءم بشكل متماسك مع رؤية المؤلف. أعتقد أن هذا يعني بشكل عام الحد الأقصى من النزوة. توقع الكثير من الأطعمة التي تقشعر لها الأبدان على ضفاف النهر والمهمات المريحة.

حتى آلية العلاقة بين شخصيتك القابلة للتخصيص وبقية أفراد القرية تعتمد على إعداد العشاء لتكوين الروابط وتعميق الروابط. تفتح استضافة حفل عشاء وضيع المزيد من المهام، و- بنفس القدر من الأهمية - وصفات أكثر فعالية للدردشة وإطعام القرويين الآخرين. تعتبر صناعة الوجبات في حد ذاتها لعبة صغيرة قصيرة نسبيًا يمكنك من خلالها استخلاص المكونات الأساسية لدمج النكهات المفضلة لضيوفك. بعض الأسماك، على سبيل المثال، قد تحتوي على نكهة مالحة أو حارة، مما يحسن احتمالات تكوين صداقات جديدة. يرشد الرسم البياني الصغير إعدادك للطهي حيث تهدف إلى الحصول على أفضل تناسق وملمس لإبداعاتك الطهوية.

وفقًا للفريق الذي يقف وراءها، فإن Tales of the Shire بطيئة الوتيرة عن عمد. يهدف إلى التسامح ولا يعاقب اللاعب إذا أخطأ في مهمة أو فشل في إكمالها. يمر الوقت ببطء، مما يمنح اللاعب وقتًا كافيًا للمشي (أو التخطي) إلى أجزاء أخرى من القرية. كان العرض التوضيحي الخاص بي عبارة عن رحلة قصيرة مريحة، إذا كان يمكن التنبؤ بها، حول Shire، ولكنها قد تكون لعبة جديدة مغرية لمحبي Animal Crossing أو Stardew Valley، وكل ذلك مع الجذب الثقافي لتولكين.

سيتم إصدار Tales of the Shire في وقت لاحق من هذا العام لأجهزة الكمبيوتر الشخصية وNintendo Switch وPS5 وXbox Series X/S.