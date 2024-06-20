Amazon's Throne and Liberty MMO تصل في سبتمبر

كشفت Amazon Games عن الموعد الذي ستجلب فيه لعبة MMO Throne وLiberty مجانًا إلى الأمريكتين وأوروبا واليابان. ستقوم الشركة بإصدار العنوان الذي طورته NCSoft في تلك المناطق على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وPlayStation 5 وXbox Series X/S في 17 سبتمبر. وسيكون هناك دعم كامل عبر الأنظمة الأساسية. سيتم إصدار النسخة التجريبية المفتوحة في شهر يوليو ويمكنك الاشتراك للحصول عليها من خلال موقع اللعبة على الويب.

Throne and Liberty، والتي كان من المفترض في الأصل أن تكون تكملة مباشرة للعبة Lineage الأصلية، ظهرت لأول مرة في كوريا العام الماضي بعد عملية تطوير طويلة. تحتوي على قتال لاعب ضد لاعب ولاعب مقابل بيئة، ويمكنك الانضمام إلى النقابات وتشكيل تحالفات لمساعدتك على النجاح. تقول أمازون إن المعارك يمكن أن تستوعب آلاف اللاعبين في نفس الوقت.



تجري الأحداث في عالم مفتوح يسمى Solisium، حيث يمكن أن يؤثر الطقس على فعالية أسلحتك بل ويفتح طرقًا جديدة. يمكن لشخصيتك أن تتحول إلى مخلوقات يمكنها التنقل في البحر والجو بسرعة أكبر. ستتمكن أيضًا من التحول إلى زعماء مقتولين لمساعدة جانبك في المعارك.



وقعت أمازون صفقة مع NCSoft في عام 2023 لنشر Throne and Liberty في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا واليابان في أعقاب نجاح Lost Ark. حققت هذه اللعبة، من المطور الكوري الجنوبي Smilegate، نجاحًا كبيرًا، حيث بلغ عدد اللاعبين المتزامنين 1.3 مليون لاعب على Steam. بعد أكثر من عامين، لا تزال Lost Ark قوية، حيث بلغ متوسط ​​عدد اللاعبين المتزامنين على Steam ما يقرب من 56000 لاعب في مايو.

على الرغم من مدى جودة أداء Lost Ark (وقبل ذلك، New World) في Amazon Games، فقد مر القسم ببعض الفترات الصعبة على مدار السنوات العديدة الماضية. بعد فترة وجيزة من ظهور أول لعبة داخلية لها Crucible لأول مرة في مايو 2020، أعادتها أمازون إلى الحالة التجريبية قبل أن تقوم بإغلاق لعبة إطلاق النار المجانية تمامًا بعد بضعة أشهر. في العام الماضي، قامت أمازون بتسريح حوالي 300 عامل من قسم الألعاب كجزء من عملية تقليص واسعة النطاق.

ومع ذلك، لدى أمازون بعض الألعاب البارزة الأخرى في طور الإنتاج. إنها تعمل على لعبة Lord of the Rings MMO وتقوم بنشر لعبة Tomb Raider التالية (إنها تقدم سلسلة Tomb Raider الحية إلى Prime Video أيضًا).