فيرتف تنظم برنامجًا تدريبيًا لشركاء قنوات التوزيع

استضافت شركة فيرتف- Vertiv، والمزود لحلول البنية التحتية الرقمية الحيوية وحلول استمرارية الأعمال، حدثاً تدريبياً بارزاً في إمارة رأس الخيمة لجميع شركاء قنوات التوزيع في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وآسيا الوسطى، وذلك بهدف تعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات في مجال البنية التحتية الرقمية الحيوية.

ويشكل هذا الحدث المبادرة الأولى من نوعها لشركة "فيرتف" التي تجمع من خلالها كافة شركاء قنوات التوزيع عبر منطقة منطقة الشرق الأوسط وتركيا وآسيا الوسطى وإتاحة الفرصة أمامهم للحصول علىتدريب متخصص. ومن خلال التركيز بشكل رئيسي على أنظمة التوزيع والتوصيل والمفاتيح الكهربائية، اكتسب المشاركون رؤى وخبرات قيمة حول حلول "فيرتف" المبتكرة التي صممت لتلبية كافة الاحتياجات المتطورة والفريدة للعملاء وسوق البنية التحتية الرقمية على نطاق أوسع.

وتمثل فعالية التدريب الشاملة علامة فارقة بالنسبة لشركة "فيرتف" لتسليط الضوء على التزامها بتعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات على مستوى المنطقة.

قال أدريان شيريدان، نائب رئيس وحدة الأعمال العالمية لأنظمة التوزيع والتوصيل في شركة "فيرتف": "يسرنا استضافة وتنظيم هذه المبادرة التدريبية الإقليمية، ونفخر بتوسيع نطاق تعهداتنا والتزامنا بتمكين شركائنا في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وآسيا الوسطى وتزويدهم بمعرفة شاملة حول محفظة مشاريعنا ومجموعة منتجاتنا. ويعكس هذا البرنامج التدريبي إلى جانب تنظيم الزيارة إلى منشأتنا في رأس الخيمة، التزامنا الثابت والمستمر بتعزيز تبادل المعرفة والرؤى ومنح شركائنا الإقليميين خبرات أوسع".

وعلى هامش الحدث التدريبي الحصري، نظمت شركة "فيرتف" جلسات ومناقشات بنّاءة ساهمت في تمكين المشاركين من التعمق أكثر في مجموعة من منتجات وحلول الجيل التالي، بما في ذلك أجهزة وحلول الطاقة Vertiv™ PowerBar HBP لبارات النحاس وأنظمة توزيع الطاقة، حيث توفر منتجات توزيع الطاقة هذه لمراكز البيانات المرونة وسهولة التركيب وكفاءة معززة، وإمكانية توصيل الطاقة بصورة سلسة، كما وتسمح بإجراء تخصيصات فعالة من حيث التكلفة وفي الوقت المناسب لتلبية المتطلبات المتطورة.

كما شهد جدول أعمال الحدث التطرق لحلول Vertiv™ PowerBoard بما في ذلك المفاتيح الكهربائية ولوحات المفاتيح الكهربائية، حيث توفر هذه الأنظمة، المصممة خصيصاً لمنشآت الإنتاج في جميع أنحاء العالم، المستويات المطلوبة لتدفق الطاقة وحماية المعدات وعزل النظام لدعم العمليات دون انقطاع.

وأضاف شيريدان: "ندرك أهمية تزويد شركائنا بالخبرات والمعرفة اللازمة والتجارب العملية المباشرة، بما ينعكس إيجاباً على تعزيز الجهود التعاونية من جهة، وضمان تحقيق النجاح المتبادل في السوق من جهة أخرى".

وكان من أبرز فعاليات هذا الحدث الزيارة التي أجراها الوفد إلى مصنع شركة "فيرتف"، حيث اطلع الشركاء بشكل مباشر على عمليات التصنيع والتقنيات التي تعتمدها شركة "فيرتف". وأكدت هذه التجربة الفريدة التزام "فيرتف" الراسخ بالشفافية وتبادل المعرفة، تأكيداً لمكانتها كشريك موثوق به لحلول البنية التحتية الرقمية الحيوية.

قال أحد الشركاء المشاركين في الحدث: "كانت فعالية التدريب التي استضافتها شركة "فيرتف" تجربة هامة ومفيدة لكل الحضور، حيث منح العرض التقديمي التفصيلي الذي قدمه الخبراء فرصة استكشاف رؤى قيمة حول أنظمة التوزيع والتوصيل والمفاتيح الكهربائية من "فيرتف"، ما يسلط الضوء على الميزات المذهلة لهذه المنتجات. علاوة على ذلك، كانت جولة المصنع فرصة استثنائية للجميع لمشاهدة عمليات الإنتاج المتخصصة ومعاينتها بشكل مباشر، الأمر الذي يعزز التزام "فيرتف" بضمان تقديم منتجات وحلول عالية الجودة والأداء".

ومن خلال مثل هذه الفعاليات التدريبية الشاملة والفريدة، تواصل "فيرتف" تعزيز وتوسيع شبكة شركائها المحليين، وتبادل الخبرات والرؤى في جميع أنحاء المنطقة.