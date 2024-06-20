وكيل صحة الدقهلية يتفقد عدد من المستشفيات ومراكز طب الاسرة

اجرى الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، جولة تفقدية شملت مستشفى المنزلة العام ومستشفى المطريه المركزي لمتابعة سير العمل وتقييم مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

رافقه الدكتور محمد سعد والدكتورة سارة طارق معاوني وكيل الوزارة وكان في استقبالهم الدكتور أسامة خليل مدير مستشفى المنزلة والدكتور أحمد بطين مدير مستشفى المطريه المركزي وإستهل وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتفقد اقسام الاستقبال والداخلي وأقسام الأشعة والتعقيم وبنك الدم ، وصيدلية الطوارئ والمعمل و التأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات والتأكد من جداول النوبتجيات بالمستشفيات .

واستمع وكيل وزارة الصحة بالدقهلية خلال الزيارة للمواطنين ومدى رضائهم عن تقديم الخدمة الطبية متمنيا لهم الشفاء العاجل كما قام بالتهنئة بعيد الاضحى المبارك .

كما قام وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتفقد الوحدة الصحية بالحصص باداره شربين الصحية ووحدة العصافره بإدارة المطريه والتأكد من تواجد جميع الاطقم الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات بها وتم إحالة المتغيبين للتحقيق.