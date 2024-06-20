1100 طالب يتعهدون بعدم العمل في جوجل وأمازون لعلاقتهما بإسرائيل

يقترب تحالف "لا تكنولوجيا للفصل العنصري" (NOTA)، وهو ائتلاف من العاملين في مجال التكنولوجيا يطالب شركات التكنولوجيا الكبرى بإسقاط عقودها مع الحكومة الإسرائيلية، من تحقيق هدفه من خلال حملة تطالب الطلاب بعدم العمل مع جوجل وأمازون. كما ذكرت Wired، تعهد أكثر من 1100 شخص عرّفوا عن أنفسهم بأنهم طلاب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وعمال شباب برفض الوظائف في الشركات "لدعم نظام الفصل العنصري الإسرائيلي والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين". واستنادًا إلى موقعها الإلكتروني، فإن هدف NOTA هو جمع 1200 توقيع للحملة.

وجاء في جزء من التعهد: "باعتبارنا شبابًا وطلابًا في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وخارجها، نرفض أن يكون لنا أي دور في هذه الانتهاكات المروعة. نحن ننضم إلى حملة #NoTechForApartheid لمطالبة أمازون وجوجل بإنهاء مشروع نيمبوس على الفور". فازت شركتا جوجل وأمازون بعقد بقيمة 1.2 مليار دولار في إطار مشروع نيمبوس لتزويد الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي بخدمات الحوسبة السحابية والتعلم الآلي وخدمات الذكاء الاصطناعي. ونفى متحدث باسم جوجل سابقًا أن يكون عقد Nimbus الخاص بالشركة يتعامل مع "أعباء عمل حساسة للغاية أو سرية أو عسكرية تتعلق بالأسلحة أو أجهزة المخابرات".



باعتبارهما اثنتين من أكبر شركات التكنولوجيا على هذا الكوكب، تعد Google وAmazon أيضًا من أكبر الموظفين من خريجي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. تقول Wired إن المتعهدين بالحملة يشملون طلابًا جامعيين وطلاب دراسات عليا من جامعة ستانفورد، وجامعة كاليفورنيا في بيركلي، وجامعة سان فرانسيسكو، وجامعة ولاية سان فرانسيسكو - وهي مؤسسات تقع في نفس الولاية التي يقع فيها المقر الرئيسي لشركة Google.

نظمت NOTA أيضًا إجراءات احتجاجًا على تورط شركات التكنولوجيا مع إسرائيل في الماضي، بما في ذلك الاعتصامات والاستيلاء على المكاتب التي دفعت جوجل إلى طرد العشرات من العمال. وفي مارس، طُرد أحد منظمي المؤتمر من شركة جوجل بعد أن قاطع أحد مسؤوليها التنفيذيين في مؤتمر تكنولوجيا إسرائيلي في نيويورك، وأعلن بصوت عالٍ أنه يرفض "بناء تكنولوجيا تدعم الإبادة الجماعية أو المراقبة".