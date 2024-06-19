159 ألف مستفيد ضمن مشروع صك الأضحية لمؤسسة مصر الخير بالمنيا
أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، توزيع لحوم 199 رأس ماشية ضمن مشروع صك الأضحية لمؤسسة مصر الخير لعام 1445 هجرياً / 2024 ميلادياً، وذلك تحت إشراف مديرية الطب البيطري، وداخل المجازر الحكومية، وذلك بالتعاون مع الشركاء من الجمعيات الأهلية والمؤسسات الحكومية، وأوضح المحافظ ، أن المشروع تم بالتعاون مع 135 جمعية أهلية ، وديوان عام المحافظة، وتم التوزيع على 31,751 أسرة ، بإجمالي 158,755 مستفيداً فى 140 قرية على مستوى مراكز المحافظة التسعة .
وأضاف المحافظ، أن عمليات الذبح تمت في 5 مجازر حكومية ، تبعاً للإجراءات الإحترازية، وتوزيع اللحوم على المستحقين بشكل آمن وصحي، مشيداً بالتعاون المثمر بين الجمعيات الأهلية والمؤسسات الحكومية في تنفيذ هذا المشروع .
ومن جانبه أشار إبراهيم فرج ، مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بالمنيا ، إلى أن نجاح مشروع صك الأضحية لعام 1445 هجرياً في محافظة المنيا ، جاء بفضل الدعم الكبير من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، والتعاون الوثيق مع الجمعيات الأهلية ، والمؤسسات الحكومية ، مؤكداً، أن مؤسسة مصر الخير مستمرة في جهودها ، لتحقيق التنمية المستدامة ، وتقديم الدعم للأسر المستحقة في المحافظة.