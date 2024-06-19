تغريم أمازون 6 ملايين دولار لانتهاكات قانون العمل

فرض مكتب مفوض العمل في كاليفورنيا غرامة قدرها 5,901,700 دولار على أمازون بسبب مخالفات تتعلق بقانون مصمم لحماية عمال المستودعات. وبموجب قانون الولاية AB-701، يُطلب من الشركات الكبيرة أن تخبر عمال المستودعات أو مراكز التوزيع كتابيًا بحصصهم المتوقعة، بما في ذلك عدد المرات التي ينبغي عليهم فيها أداء مهام معينة، وما هي العواقب التي قد يواجهونها لفشلهم في تلبية تلك الحصص.

كان هذا القانون رد فعل على قصص عمال أمازون الذين قالوا إنهم سيتخطون فترات الراحة في الحمام أو يخاطرون بالإصابة من أجل زيادة إنتاجهم إلى الحد الأقصى. قال الحاكم جافين نيوسوم عندما وقع على مشروع القانون في عام 2021: “لا ينبغي لموظفي المستودعات المجتهدين الذين ساعدوا في إعالتنا خلال هذه الأوقات غير المسبوقة المخاطرة بالإصابة أو مواجهة العقوبة نتيجة للحصص الاستغلالية التي تنتهك الصحة والسلامة الأساسية”.

وفقًا لمفوض العمل في كاليفورنيا، فشلت أمازون في تلبية هذه القواعد في اثنتين من منشآتها في مدينتي مورينو فالي وريدلاندز، حيث تم تسجيل 59017 انتهاكًا أثناء عمليات التفتيش التي أجراها مكتب العمل. إنها واحدة من أولى الغرامات الكبيرة التي تم فرضها بفضل AB-701، والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2022. وادعى عملاق التكنولوجيا أنه لا يحتاج إلى تقديم معلومات مكتوبة لأنه يستخدم "نظام نظير إلى نظير".

وقالت مفوضة العمل ليليا غارسيا بروير في بيان رسمي: “إن نظام نظير إلى نظير الذي كانت أمازون تستخدمه في هذين المستودعين هو بالضبط نوع النظام الذي تم وضع قانون حصص المستودعات لمنعه”. "إن الحصص غير المعلنة تعرض العمال لضغوط متزايدة للعمل بشكل أسرع ويمكن أن تؤدي إلى ارتفاع معدلات الإصابة وغيرها من الانتهاكات من خلال إجبار العمال على تخطي فترات الراحة".

أقرت الولاية مشروع قانون AB701 في سبتمبر 2021، برئاسة ممثلة مجلس الولاية لورينا جونزاليس. وكانت أيضًا جزءًا من تمرير مشروع قانون AB-5 في كاليفورنيا في عام 2019 للحصول على حماية أفضل للعاملين في شركات مثل Uber وLyft.

وقالت المتحدثة باسم أمازون، مورين لينش فوجل، لموقع Engadget، إن الشركة لا توافق على الادعاءات الواردة في الاستشهادات وقد استأنفت بالفعل الغرامات. وتابع فوجل: "الحقيقة هي أنه ليس لدينا حصص ثابتة". "في أمازون، يتم تقييم الأداء الفردي على مدى فترة طويلة من الزمن، فيما يتعلق بكيفية أداء فريق الموقع بأكمله. ويمكن للموظفين - ويتم تشجيعهم - على مراجعة أدائهم وقتما يرغبون. ويمكنهم دائمًا التحدث إلى المدير إذا أرادوا ذلك. "تواجه مشكلة في العثور على المعلومات."