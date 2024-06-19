إحالة قضية خصوصية الأطفال ضد TikTok إلى وزارة العدل

أحالت لجنة التجارة الفيدرالية شكواها ضد TikTok إلى وزارة العدل بعد تحقيق طويل الأمد في ممارسات الخصوصية والأمن للشركة. وقالت لينا خان، رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية، في منشور على X: “وجد تحقيقنا سببًا للاعتقاد بأن TikTok ينتهك أو على وشك انتهاك قانون لجنة التجارة الفيدرالية وقانون حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت (COPPA).

وفي بيان أطول شاركته لجنة التجارة الفيدرالية، أشارت الهيئة التنظيمية إلى تحقيقها في TikTok بعد تسوية الخصوصية لعام 2019 المتعلقة بـ Musical.ly، التطبيق الذي استحوذت عليه ByteDance والذي أصبح في النهاية TikTok. وأضافت أن لجنة التجارة الفيدرالية "حققت أيضًا في الانتهاكات المحتملة الإضافية لقانون COPPA وقانون لجنة التجارة الفيدرالية". ليس من الواضح بالضبط ما الذي توصلت إليه لجنة التجارة الفيدرالية، على الرغم من أن صحيفة بوليتيكو ذكرت في وقت سابق من هذا العام أن الهيئة التنظيمية كانت تبحث أيضًا فيما إذا كان TikTok قد ضلل المستخدمين بشأن ما إذا كانت بياناتهم الشخصية متاحة للأشخاص في الصين.

يعد البيان بحد ذاته خطوة غير عادية إلى حد ما بالنسبة للجنة التجارة الفيدرالية، التي اعترفت بأنها لا تنشر عادةً قرارات الإحالة الخاصة بها. وقالت إنها تعتقد أن القيام بذلك في هذه الحالة “كان في المصلحة العامة”. ومن المرجح أن تؤدي الإحالة إلى زيادة الضغط على TikTok، التي تخوض أيضًا معركة قانونية ضد الحكومة الأمريكية لتجنب الحظر المحتمل. وزعم المشرعون ومسؤولون آخرون أن التطبيق يشكل تهديدًا للأمن القومي بسبب علاقاته مع الصين.

وقال متحدث باسم TikTok لموقع Engadget في بيان إن الشركة "شعرت بخيبة أمل" من قرار لجنة التجارة الفيدرالية. وقال المتحدث: "نحن نعمل مع لجنة التجارة الفيدرالية منذ أكثر من عام لمعالجة مخاوفها. نشعر بخيبة أمل لأن الوكالة تتابع التقاضي بدلاً من الاستمرار في العمل معنا للتوصل إلى حل معقول. نحن نختلف بشدة مع لجنة التجارة الفيدرالية". ادعاءات لجنة التجارة الفيدرالية (FTC)، والتي يتعلق العديد منها بأحداث وممارسات سابقة غير دقيقة في الواقع أو تمت معالجتها. نحن فخورون بالعمل الذي قمنا به لحماية الأطفال وسنظل ملتزمين بشدة به وسنواصل تحديث وتحسين خدماتنا منتج."