Super Mario Party Jamboree قادمة لجهاز Switch في أكتوبر

تم الكشف عن أحدث عنوان في سلسلة Mario Party في بث Nintendo Direct هذا الصباح: Super Mario Party Jamboree يتجه إلى Nintendo Switch في 17 أكتوبر.

سيحتوي Super Mario Party Jamboree على 110 لعبة صغيرة وخمس لوحات ألعاب جديدة تشكل جزءًا من منتجع جزيرة كبير: Rainbow Galleria، وRoll 'Em Raceway، وKing Bowser's Keep، وMega Wiggler's Tree Party، وGoomba Lagoon. تقدم كل لوحة آليات لعب مختلفة ومخاطر بيئية. على سبيل المثال، تتيح لك رمية النرد المحظوظة التحرك لما يصل إلى 40 مساحة في مضمار سباق Roll 'Em، بينما يمكن أن يغير المد مسارك في Goomba Lagoon. ستتطلب منك بعض الألعاب الصغيرة هز وحدات تحكم Joy-Con، بينما تتطلب منك ألعاب أخرى إمالة وحدات التحكم.

لإضفاء الإثارة على الأمور، تمت إضافة قلعة قوس قزح ماريو من ماريو بارتي وويسترن لاند من ماريو بارتي 2 كخرائط ليتمكن المعجبون من زيارتها مرة أخرى. علاوة على ذلك، يمكن لما يصل إلى 20 لاعبًا اللعب مع بعضهم البعض عبر الإنترنت في وضع سباق تنافسي جديد يسمى Koopathlon.

سيصل Super Mario Party Jamboree ما يزيد قليلاً عن ست سنوات منذ آخر إدخال رئيسي في السلسلة – Super Mario Party – وبعد ثلاث سنوات من Mario Party Superstars، الذي قام بتحديث اللوحات الكلاسيكية من عصر Nintendo 64. تتضمن هذه اللوحات كعكة عيد ميلاد Peach’s Christmas وSpace Land من أول لعبتين، والتي ألهمت اللعبة الأولى نكهة الآيس كريم Superstar Sprinkle Blast في Cold Stone Creamery في عام 2022.