ميتا تتيح واجهة برمجة تطبيقات Threads للمطورين

تعمل Meta أخيرًا على إتاحة واجهة برمجة تطبيقات Threads للمطورين. بدأت الشركة في اختبار أدوات المطورين مع عدد قليل من الشركات في شهر مارس، ولكنها الآن تفتح الباب مفتوحًا أمام المزيد من المبدعين وصانعي التطبيقات.

في الوقت الحالي، وظيفة Threads API محدودة إلى حد ما. فهو يمكّن تطبيقات الطرف الثالث من نشر المنشورات على المواضيع وعرض وإدارة الردود والتفاعلات مع منشوراتهم. حتى الآن، أتاح هذا إمكانية تكامل Threads مع برامج إدارة الوسائط الاجتماعية مثل Hootsuite وSprout Social. وقد مكنت واجهة برمجة تطبيقات Threads أيضًا مجمع أخبار التكنولوجيا Techmeme من النشر تلقائيًا على النظام الأساسي.

يتم استخدام هذه الأنواع من الأدوات على نطاق واسع من قبل العلامات التجارية والمسوقين والمستخدمين المتميزين الذين يعتمدون على تحليلات أكثر تقدمًا وقدرات متخصصة أخرى. ومن المثير للاهتمام أن Meta تشير أيضًا إلى أن منشئي المحتوى قد يكونون مهتمين أيضًا باستخدام واجهة برمجة التطبيقات Threads الجديدة من أجل "عمليات التكامل الفريدة" الخاصة بهم مع النظام الأساسي.

لم تتحدث Meta كثيرًا عن خططها المستقبلية لـ Threads API، أو ما إذا كانت ستدعم تطبيقات عميل الطرف الثالث بالطريقة التي فعلها Twitter قبل أن يتولى Elon Musk المسؤولية عن الخدمة. يمكن أن تلعب واجهة برمجة التطبيقات (API) أيضًا دورًا نهائيًا في خطط Meta للتشغيل التفاعلي مع الاتحاد الفيدرالي، على الرغم من أن Meta قالت إن خططها لا تزال في الأيام الأولى لجعل Threads قابلة للتشغيل المتبادل مع المنصات اللامركزية.