محمد رمضان يصدم جمهوره بسبب مسلسل رمضان (تفاصيل)

أثار النجم محمد رمضان حيرة جمهوره بعدما نشر على صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام منشور مفاده غيابه عن الموسم الرمضاني 2025، حيث كتب"رسمياً غيابي عن دراما رمضان٢٠٢٥".

وهو ما سبب جدل كبير وخاصة بعد أن كشف نمبر وان في مداخلة هاتفية منذ عدة أشهر في مداخلة هاتفية على شاشة تواجده في الموسم القادم لرمضان قائلًا DMC: "خدت إجازة من رمضان 2024، وإن شاء الله هكون موجود في رمضان 2025 مع الشركة المتحدة".

و كانت آخر أعمال محمدر رمضان في الموسم الرمضاني هو عام 2023 حيث قدم المسلسل الأعلى مشاهدة "جعفر العمدة" من إخراج محمد سامي وشارك معه في بطولته أحمد داش، مي كساب، هالة صدقي، منة فضالي، جوري بكر، منذر ريحانة وغيرهم.

وكان قد شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره أحدث صور حفله الأخير الذي أقيم تحت سفح الأهرامات.

ونشر رمضان عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام" بعض الصور مع جمهوره خلال الحفل، معلقًا: "حب الناس دا اللي يهمني، عشان كدا الدنيا هتحلو".