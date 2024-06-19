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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

تقرير: الأمم المتحدة ضخت 209 ملايين دولار في مشروعات تنموية بمصر خلال 2023

مشروعات
مشروعات

 

ذكر التقرير السنوي الصادر عن فريق هيئات ووكالات الأمم المتحدة الـ 28 العاملة في مصر، أن الأمم المتحدة ضخت ما يزيد على 209 ملايين دولار خلال عام 2023؛ لتنفيذ أنشطة مشتركة للتعاون مع مصر في مختلف مجالات التنمية المستدامة، وفقا للأولويات الوطنية لمصر.

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وأضاف التقرير- الصادر، اليوم الأربعاء- أن هذه الأنشطة والمشروعات المشتركة للتعاون تضمنت قطاعات الاستثمار في العنصر البشري مع التركيز على الأطفال والشباب، التنمية الاقتصادية المستدامة التي تتسم بالتنوع والشمول والمحافظة على البيئة، الاستدامة البيئية والتصدي للتغيرات المناخية، الحوكمة والشفافية ودولة القانون، تمكين المرأة والفتاة.

 

ويعد هذا التقرير الأول الذي يطلقه فريق الأمم المتحدة في مصر، ضمن إطار التعاون لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة الموقع العام الماضي بين الأمم المتحدة ومصر، والذي يغطي الفترة من 2023 إلى 2027.

 

وواصلت الأمم المتحدة في مصر خلال عام 2023 العمل مع الحكومة المصرية من أجل تعزيز جهود تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال تطوير استراتيجية وطنية مالية متكاملة ومجموعة من الإصلاحات ذات الأولوية والمبادرات الرامية إلى تأمين التمويل الذي تحتاجه مصر بصورة مستدامة.

بدورها.. أشارت الأمم المتحدة، إلى أن العام الجاري 2024 هو العام الثاني من إطار التعاون الذي يغطي الفترة من 2023 إلى 2027، وسيواصل فريق الأمم المتحدة القطري في مصر الجهود من أجل دعم مصر في تحقيق الأولويات الوطنية ومواجهة التحديات وتسريع التقدم نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

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