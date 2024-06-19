جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تشهد منافسات اليوم الأربعاء عدد من المباريات الهامة والقوية يأتي على رأسها مباريات بطولة كأس الأمم الأوروبية بجانب مباريات الدوري المصري الممتاز بالجولة 26 من عمر المسابقة.

و تقدم بوابة الوفد جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلةحيث تقام اليوم الأربعاء 3 مواجهات في بطولة كأس الأمم الأوربية يورو 2024، بجانب مبارتين في مسابقة الدوري المصري الممتاز على النحو التالي:

مواعيد مباريات أمم أوروبا "يورو 2024" والقنوات الناقلة

كرواتيا ضد ألبانيا

و يلتقي منتخب كرواتيا مع نظيره منتخب ألبانيا في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة الخامسة مساء بتوقيت أبو ظبي.

و تذاع مباراة ألبانيا وكرواتيا حصرياعلى قناة beIN Sports HD 1 Max.

ألمانيا ضد المجر

و في واحدة من المباريات القوية يواجه منتخب ألمانيا نظيره منتخب المجر في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة مساء بتوزقيت أبو ظبي.

و تذاع مباراة ألمانيا ضد المجر حصريا على قناة beIN Sports HD 1 Max.

إسكتلندا ضد سويسرا

و تختم مباريات اليوم ببطولة كاس الأمم الأوروبية يورو 2024 بمواجهة منتخب إسكتلندا مع نظيره منتخب سويسرا، في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساء بتوقيت أبو ظبي.

و تذاع مباراة سويسرا وإسكتلندا حصريا على قناة beIN Sports HD 1 Max.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

بلدية المحلة ضد بيراميدز

و تشهد منافسات اليوم بالجولة 26 من الدوري المصري الممتاز مواجهة قوية بين بيراميدز وبلدية المحلة، و التي من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة و مكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت أبو ظبي.

و تذاع مباراة بيراميدز و بلدية المحلة حصريا عبر قناة 1 on time sport.

سيراميكا كليوباترا ضد مودرن فيوتشر

و تختتم مباريات اليوم بالجولة 26 من مسابقة الدوري المصري الممتاز بمواجهة نارية بين سيراميكا كليوباترا و مودرن فيوتشر، في السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت أبو ظبي.

و تذاع مباراة بيراميدز و بلدية المحلة حصريا عبر قناة 2 on time sport.