وزير الرياضة ينعى مشجعتي النادي الأهلي

ينعى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ببالغ الحزن والأسى، وفاة مشجعتي النادي الأهلي نورهان ناصر ونرجس صالح اللتين وافتهما المنية اليوم عقب حضورهما مباراة الأهلي والاتحاد التي أقيمت بملعب برج العرب بالإسكندرية إثر حادث أليم.



ويتقدم الدكتور أشرف صبحي بخالص التعازي لأسرة المشجعتين، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، ويدخلهما فسيح جناته، ويلهم ذويهما الصبر والسلوان.

وكان قبل ساعات من الحادث نشرت مشجعة الأهلي نورهان ناصر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورًا من مدرجات ستاد برج العرب بالإسكندرية تشجيعا لفريق الأهلي في مواجهة الاتحاد السكندري، حيث حرصت نورهان ناصر في منشورات سابقة لها على رفع العديد من الصور برفقة عدد من لاعبي الأهلي داخل النادى الأهلى بالجزيرة، ومنهم علي معلول ومحمود كهربا،ومحمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وأنتوني موديست والمهاجم وسام أبو علي وإمام عاشور.





