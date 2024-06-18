Stray قادمة إلى Switch في موسم العطلات



Stray، إحدى ألعاب Engadget المفضلة لعام 2022، قادمة إلى Switch. العنوان، الذي يتيح لك اللعب كقطة برتقالية اللون تستكشف بيئة السايبربانك البائسة، يصل إلى وحدة تحكم Nintendo في موسم العطلات هذا.

يُظهر المقطع الترويجي حركة مألوفة في اللعبة التي يبلغ عمرها عامين من BlueTwelve Studio. سترى بطل الرواية السنوري يتدحرج في برميل، ويواجه عدوًا آليًا ويسقط الأشياء من الحواف (كما تفعل القطط عادةً).

لا يزال من مقطورة Stray لـ Switch. المقدمة: القطة كيتي. الخلفية: محارب آلي برمح. زقاق السايبربانك Grungy، مضاء بشكل خافت.



لسوء الحظ، يبدو أن الدقة الرسومية الخاصة بها أقل بشكل ملحوظ مقارنة بإخوانها من وحدات التحكم، ولكن هذا أمر متوقع. يمكن لمطوري Switch أن يفعلوا الكثير باستخدام النظام الذي يبلغ عمره سبع سنوات، لكنهم ليسوا عمالًا معجزة.



وصلت Stray إلى أجهزة PS5/PS4 والكمبيوتر الشخصي (Steam) في عام 2022، يليها منفذ Xbox في العام الماضي. سوف يقوم إصدار Switch بتقريب الأمور في وقت ما خلال فترة العطلات.