Dragon Quest 3 HD-2D Remake تصل في 14 نوفمبر

ستصل إعادة صياغة Dragon Quest III بين القديم والجديد من Square-Enix في 14 نوفمبر على Switch. بالإضافة إلى ذلك، سيتم ضم الإصدار الجديد من HD-2D في العام المقبل من خلال إعادة إصدار الإصدارين السابقين في الثلاثية، Dragon Quest I وDragon Quest II، باستخدام نفس المحرك المبتكر.

جاءت هذه الإعلانات في Nintendo Direct يوم الثلاثاء، والتي جلبت أيضًا أخبارًا عن The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom، وMetroid Prime 4، وDonkey Kong Country Returns.

يعرض المقطع الدعائي ولقطات الشاشة من Dragon Quest III HD-2D Remake روائع محرك اللعبة، حيث تجمع بين النقوش المتحركة والأنسجة ذات نمط 16 بت مع التأثيرات البيئية الحديثة. يظل المحرك وفياً للشكل والمظهر الأصليين للألعاب القديمة ولكنه يستخدم اللمسات الحديثة لجعلها أجمل. استخدمت Square-Enix بالفعل هذه التقنية في Octopath Traveler وتكملة لها، جنبًا إلى جنب مع Triangle Strategy والنسخة الجديدة من Live a Live ومشهد الأوبرا في Final Fantasy VI Pixel Remaster.



يبدو إطلاق اللعبة الثالثة في الثلاثية أمرًا غريبًا في البداية، لكن النسخة السابقة، التي تم إصدارها في الأصل عام 1988، كانت الأولى من حيث التسلسل الزمني في عالم اللعبة. ستصل النسخة المعادة من HD-2D لأول مدخلين، والتي كانت متوفرة في البداية في عامي 1986 و1987، كلعبة واحدة في وقت ما في عام 2025.

يمكنك الاطلاع على المقطع الدعائي الذي يجمع بين الحنين إلى الماضي والحداثة في Dragon Quest III HD-2D Remake. سيتم إطلاقه في 14 نوفمبر وسيكون متاحًا على Switch وPS5/PS4 وXbox Series X/S والكمبيوتر الشخصي (Steam).