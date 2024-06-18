لعبة Metroid Prime 4: Beyond تصل إلى Switch في عام 2025

بعد 18 عامًا وإعادة تشغيل كاملة، سيعود Samus Aran في لعبة Metroid Prime 4: Beyond العام المقبل، حسبما أعلنت Nintendo اليوم.

أعطتنا الشركة أيضًا لمحة أولى عن اللعبة، والتي ترى ساموس يتنافس مع جحافل الكائنات الفضائية على كوكب بعيد. للوهلة الأولى، يمكن بسهولة الخلط بين لعبة Metroid Prime 4: Beyond وبين لعبة Halo، على الرغم من وجود القليل من مسح العدو وحركات الكرة المتحولة، كما تتوقع. ينتهي الإعلان التشويقي بالكشف عن شخصية سيئة كبيرة جديدة (يرتدي بدلة مثل بدلة ساموس)، محاطًا باثنين من المترويد العائمين.

من الصعب قراءة الكثير في إعلان تشويقي، لكن باعتباري شخصًا أحب لعبة Metroid Prime الأصلية على Gamecube، فأنا متحمس بالتأكيد. من المقرر حاليًا أن تكون لعبة Metroid Prime 4: Beyond بمثابة عنوان Switch، لكنني لن أتفاجأ برؤيتها تظهر على خليفة Nintendo Switch أيضًا.