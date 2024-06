أخيرا ستلعب بشخصية Zelda نفسها

هل تعتقد أن Nintendo ستصدر ببساطة نسخًا جديدة وألعابًا من الدرجة الثانية حتى يأتي خليفة Switch أخيرًا؟ إحزر ثانية. خلال بث Nintendo Direct يوم الثلاثاء، كشفت الشركة عن لعبة Legend of Zelda جديدة تمامًا. تعمل Nintendo على تحقيق أحلام العديد من المعجبين منذ فترة طويلة هنا، حيث ستتمكن من اللعب بشخصية Zelda نفسها في عنوان Legend of Zelda (على عكس شيء مثل Super Smash Bros. Ultimate).

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom تبدأ حيث تنتهي معظم ألعاب Zelda، مع فوز Link على Ganon. ولكن عندما يحرر الأميرة زيلدا، يتم امتصاص بطلنا المعتاد عبر صدع إلى بُعد بديل. يؤدي ذلك إلى قلب النص، إذ يقع على عاتق Zelda الآن مهمة إنقاذ Hyrule (ومجموعتها التي ترتدي سترة أيضًا، على ما أعتقد).

مثل أفضل ألعاب Zelda، يتم لعب هذه اللعبة من منظور من أعلى إلى أسفل وهي تستعير الأسلوب الفني لنسخة Link's Awakening الجديدة. قال منتج المسلسل Eiji Aonuma إن فريقه يريد إنشاء أسلوب لعب جديد للعبة Zelda أيضًا.

بدلاً من استخدام السيف، فإن أداة زيلدا الرئيسية تسمى ثلاثي القوائم. وبهذا يمكنها نسخ العديد من العناصر واستخدام هذه "الأصداء" للتنقل حول العالم. يؤدي هذا إلى جلب بعض عناصر حل الألغاز في وضع الحماية في Tears of the Kingdom إلى Echoes of Wisdom. في القتال، يمكنك رمي العناصر ذات الصدى على الأعداء، وحتى إنشاء أصداء للوحوش للقتال من أجل Zelda.

لن تضطر إلى الانتظار لفترة طويلة للحصول على اللعبة وتجربة كل هذا بنفسك. The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom قادم إلى Nintendo Switch في 26 سبتمبر. وسيتوفر Nintendo Switch Lite الذي يحمل سمة Hyrule في نفس اليوم.