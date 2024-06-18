Mario and Luigi: Brothership قادمة إلى Nintendo Switch نوفمبر المقبل

بدأت نينتندو عرضها المباشر الأخير بمفاجأة كبيرة. أعادت الشركة إحياء سلسلة Mario و Luigi RPG مع أول إدخال جديد منذ ما يقرب من تسع سنوات. العنوان القادم يسمى Mario and Luigi: Brothership، وقد أذاب هذا العنوان قلبي عندما رأيته يظهر.

يُظهر المقطع الترويجي أن ماريو ماريو ولويجي ماريو يعملان معًا لاستكشاف الجزر والتغلب على العقبات والقضاء على الأعداء. سيكونون قادرين على استخدام "حركات الإخوة المتطورة" للقضاء على الأشرار وكما في الإدخالات السابقة، يبدو أنك ستتحكم في كلا الأخوين في وقت واحد. كل شيء يبدو رائعتين للغاية. Mario and Luigi: Brothership قادمة إلى Nintendo Switch في 7 نوفمبر.

آخر إدخال جديد تمامًا في السلسلة جاء في عام 2015 مع Mario & Luigi: Paper Jam على 3DS، وهي لعبة مستوحاة أيضًا من Paper Mario. Mario and Luigi: Brothership هي اللعبة الأولى في السلسلة المصممة لـ Switch، على الرغم من توفر Superstar Saga عبر Switch Online + Expansion Pack. ليس من الواضح أي استوديو يقوم بتطوير أحدث لعبة – ظلت نينتندو هادئة بشكل غريب بشأن مثل هذه التفاصيل الخاصة بألعاب الطرف الأول مؤخرًا – ولكن تم إغلاق الاستوديو الأصلي AlphaDream في عام 2019.