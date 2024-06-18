تحديث Playstation Portal لتسهيل الاتصال بشبكة Wi-Fi العامة

أصدرت شركة Sony جهاز Playstation Portal في أواخر العام الماضي كوسيلة لتشغيل الألعاب عن بعد من جهاز PlayStation 5 الخاص بك. ويعتمد الجهاز - الذي أطلقنا عليه بصراحة "جهاز محمول محير لا أحد غير المتحمسين من شركة Sony" - بشكل كامل على اتصال Wi-Fi قوي. حسنًا، كما نعلم جميعًا، حتى في عام 2024، قد يكون من الصعب العثور على ذلك ومزعجًا للاتصال به. تحاول شركة Sony تبسيط هذه العملية من خلال تحديث البرنامج الذي من المفترض أن يسمح لك بالاتصال بشبكة Wi-Fi من هاتف أو جهاز لوحي.

بدءًا من 19 يونيو، من المفترض أن ترى رمز QR يظهر على PlayStation Portal بعد محاولة الاتصال بشبكة Wi-Fi عامة، كما هو الحال عندما يتطلب الأمر أكثر من كلمة مرور (مثل شاشة تسجيل الدخول). يمكنك مسح ذلك ضوئيًا على جهازك واستخدامه للاتصال بسهولة أكبر. ومع ذلك، تحرص شركة Sony على الإشارة إلى أنها ستعمل مع "مجموعة" من شبكات Wi-Fi العامة وأن الجهاز يتطلب 5 ميجابت في الثانية على الأقل للعمل، ولكن من الناحية المثالية 15 ميجابت في الثانية على الأقل.

تأتي هذه الميزة جنبًا إلى جنب مع تحديث لوحة اللمس الخاصة بـ PlayStation Portal والتي توفر تعليقات مرئية جديدة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الآن عرض نسبة بطارية الجهاز في الزاوية اليمنى العليا من شاشتك.