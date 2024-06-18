شباب مهرجان إبداع يشاركون في المسابقة الدولية للغواصات المتحكم بها عن بعد بأمريكا

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن مشاركة طلاب جامعة الإسكندرية الفائزين بالمركز الأول في مجال الغواصات الآلية ROV بمهرجان إبداع الموسم الحادي عشر بمجال الإبتكارات العلمية في المسابقة الدولية للغواصات المتحكم بها MATE ROV، والتي تقام خلال الفترة من (٢٠-٢٢) يونيو ٢٠٢٤ بولاية تينيسي بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويشارك في المسابقة فريق مكون من" ابراهيم الغتمي، آسر أسامه، رجائي عوض، يوسف عبد النافع، عبد الله ميلاد، حسن تامر، محمد طارق".

ومن جانبه، قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة:"إن شباب مصر هم ثروتنا الحقيقية، ومستقبل بلادنا الواعد، ونحن نؤمن إيماناً راسخاً بقدراتهم وإمكانياتهم على تحقيق إنجازات عظيمة ترفع اسم مصر عالياً، ونعمل على توفير كافة الإمكانيات والفرص للشباب لتنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم، ليكونوا رواداً للمستقبل وقادة التغيير في مختلف المجالات".

وأكد وزير الشباب والرياضة على التزام الوزارة بدعم الشباب المتميز في مختلف المجالات، خاصةً في المجالات العلمية والتكنولوجية، مشدداً على أن الوزارة تضع خططاً وبرامجاً لتنمية مهارات الشباب وصقل مواهبهم، وتوفير الفرص لهم للمشاركة في الفعاليات المحلية والدولية، موضحاً أن دعم الشباب المتميز يأتي إيماناً بقدراتهم وإمكانياتهم الكبيرة في تحقيق إنجازات هائلة ترفع اسم مصر عالياً في المحافل الدولية.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن فخره بمشاركة شباب مهرجان إبداع، أصحاب المركز الأول بمجال الابتكارات العلمية، في المسابقة الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية، معتبراً هذه المشاركة بمثابة إنجاز عظيم للشباب المصري، ودليل على قدرتهم على المنافسة على أعلى المستويات العالمية، مؤكداً حرص الوزارة على توفير كل الدعم اللازم للشباب المشاركين في هذه المسابقة، لضمان تحقيق أفضل النتائج ورفع علم مصر، معرباً عن أمله في تحقيق نجاح باهر في المسابقة وتمثيل بلدهم بأفضل شكل ممكن.

وأوضح "صبحي" أن مشاركة الشباب في الفعاليات الدولية تُساهم في تبادل الخبرات واكتساب مهارات جديدة، وتُساعدهم على مواكبة التطورات المتسارعة في مختلف المجالات، كما تُسهم هذه المشاركات في تعريف العالم بالإنجازات العلمية والتكنولوجية التي حققتها مصر، وتعزيز مكانتها الدولية في هذه المجالات، مؤكداً على أن مصر تزخر بالعديد من المواهب الشابة القادرة على صنع إنجازات عظيمة، وأن الوزارة ستظل داعمة لهم في مسيرتهم نحو النجاح.

وأشار وزير الشباب إلى أن إشراك الشباب بهذه المسابقة يهدف إلى تعزيز المهارات الهندسية والابتكارية لدى الشباب وتشجيع التعاون والتبادل المعرفي بين الطلاب المصريين واقرانهم في مختلف دول العالم، ويعكس الإهتمام المتزايد بين الشباب في تطوير الإبتكارات العلمية والتكنولوجية وتطبيقها في المجالات العملية.

واختتم وزير الشباب والرياضة كلمته:"أدعو جميع الشباب إلى الإيمان بأنفسهم وقدراتهم، والعمل بجد واجتهاد لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم. فمصر تُعول عليكم لبناء مستقبل أفضل".



