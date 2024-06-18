انتهاء خدمة Apple Pay Later بعد عامين

Apple Pay Later هو kaput. أكدت الشركة لـ TechCrunch يوم الاثنين أنها ستنهي الخدمة بعد عامين فقط من الإعلان عنها لأول مرة في WWDC 2022 – وبعد سبعة أشهر فقط من توفرها للجميع في الولايات المتحدة.

قالت الشركة في مؤتمر المطورين الخاص بها الأسبوع الماضي إن القروض من خلال خدمة Affirm التابعة لجهة خارجية ستأتي إلى Apple Pay في وقت لاحق من هذا العام، لذلك سيكون الاثنان زائدين عن الحاجة. وكتبت الشركة في منشور بغرفة الأخبار بعد كلمتها الرئيسية في مؤتمر WWDC: "سيتمكن المستخدمون في الولايات المتحدة أيضًا من التقدم بطلب للحصول على قروض مباشرة من خلال Affirm عند الدفع باستخدام Apple Pay".

وفقًا لـ TechCrunch، تم تعطيل خيار الدفع لاحقًا بالفعل عند الدفع باستخدام Apple Pay، ولن يقبل أي قروض جديدة من الآن فصاعدا. ومع ذلك، لا يزال بإمكان أولئك الذين لديهم خطط دفع حالية الوصول إليها من خلال تطبيق Wallet.

وكتبت شركة آبل في بيان لموقع TechCrunch: "بدءًا من وقت لاحق من هذا العام، سيتمكن المستخدمون في جميع أنحاء العالم من الوصول إلى قروض التقسيط المقدمة من خلال بطاقات الائتمان والخصم، وكذلك المقرضين، عند الدفع باستخدام Apple Pay". "مع تقديم عرض قرض التقسيط العالمي الجديد هذا، لن نقدم بعد الآن خدمة Apple Pay لاحقًا في الولايات المتحدة."