أمازون تطور سلسلة حية من Totally Spies

يتم الآن إنتاج نسخة حية من فيلم Totally Spies في أمازون. وفقًا لتقرير من Variety، فإن Will Ferrell هو المنتج التنفيذي لسلسلة الأحداث الحية المبنية على سلسلة الرسوم المتحركة الشهيرة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين من شركة الإعلام الفرنسية Banijay Kids، المعروفة سابقًا باسم Marathon Media.

ستتبع قصة العمل المباشر Totally Spies Sam وClover وAlex وهم يوازنون بين إنقاذ العالم كجواسيس دوليين يعملون لدى وكالة WOOHP مع معالجة الواجبات المدرسية والحياة الاجتماعية كطلاب جامعيين جدد. لم يتم اختيار أي ممثلين كأي من الفتيات الأيقونيات، ولم يتم ربط الكتاب بالمشروع حتى الآن.

تم إنشاء لعبة Totally Spies الأصلية بواسطة Vincent Chalvon-Demersay وDavid Michel، وتدور حول الفتيات المراهقات الثلاث المذكورات أعلاه من بيفرلي هيلز، كاليفورنيا، حيث يتم تجنيدهن من قبل WOOHP لحل الجرائم المتفاقمة التي تنشأ حول العالم. وهي مجهزة بمعدات تجسس متنكرة في هيئة إكسسوارات نسائية مثل مجففات الشعر والأحذية ذات الكعب العالي وأحمر الشفاه. إنه مثل الرسوم المتحركة ملائكة تشارلي، باستثناء أن الفتيات يرون رئيسهن شخصيًا.

منذ عرضه لأول مرة في عام 2002، بث المسلسل أكثر من 180 حلقة، بالإضافة إلى إنتاج فيلم مسبق وعرض عرضي بعنوان The Amazing Spiez. تم عرض الموسم السابع من Totally Spies لأول مرة في فرنسا الشهر الماضي بعد توقف دام ما يقرب من عشر سنوات، وسيتم بثه على Cartoon Network وMax في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام.