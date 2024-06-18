مشاجرات بين مواطني البحيرة وسائقي الأجرة بسبب تعريفة الركوب

شهدت المواقف العشوائية بمراكز البحيرة، ثالث أيام عيد الأضحي المبارك، مشاجرات عديدة بين الركاب وقائدي السيارات، وصلت في بعض المواقف إلي تبادل الضرب والسباب، بسبب محاولات السائقين إستغلال أيام العيد في مضاعفة تعريفة الركوب ،

كما شهد موقف سيارات الأجرة الموجود علي الطريق الزراعي السريع بمدخل مدينة كفر الدوار ، والذي يقوم بتحميل الركاب إلي قري سيدي غازي وكوم الفرج ومدينة أبو المطامير ، حيث قام السائقين بمضاعفة تعريفة الركوب ، وسط حالة من الإستياء الشديد بين الركاب ، الذين إعترضوا علي ذلك ، وتبادل البعض منهم الضرب والسباب،وكادت أن تتطور الأمور لولا تدخل بعض العقلاء .

ويتكرر الأمر نفسة بموقف كوبري الحيار بمدينة أبو المطامير ، والذي يقوم بنقل الركاب إلي مناطق جناكليس والعشرة ألاف والطريق الصحراوي بالإضافة إلي مدينة النوبارية ، حيث لجأ بعض السائقين إلي تقطيع المسافات ، بعد رفض الركاب أي زيادة في تعريفة الركوب .

طالب المواطنين بضرورة قيام الأجهزة المحلية، بتكثيف الحملات عليتلك المواقف والذرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسة بإستغلال أيام العيد في زيادة قيمة الأجرة أو تقطيع المسافات .