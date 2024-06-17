دعوى قضائية ضد Adobe لرسوم الإنهاء المبكر وصعوبة إلغاء الاشتراكات

رفعت الحكومة الأمريكية دعوى قضائية ضد شركة Adobe واثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة بتهمة خداع المستهلكين من خلال إخفاء رسوم الإنهاء المبكر وجعلهم يقفزون من خلال الأطواق لإلغاء الاشتراكات في منتجات Adobe.

تتهم الشكوى التي قدمتها وزارة العدل يوم الاثنين شركة Adobe بدفع المستهلكين نحو خطة الاشتراك "الشهرية السنوية المدفوعة" دون الكشف بشكل مناسب عن أن إلغاء الخطة خلال السنة الأولى قد يؤدي إلى رسوم إنهاء مبكر. تزعم الشكوى أيضًا أن الإفصاحات عن رسوم الإنهاء المبكر لشركة Adobe كانت مدفونة بأحرف صغيرة أو طلبت من المستهلكين المرور فوق أيقونات صغيرة للعثور عليها.

وقال صموئيل ليفين، مدير مكتب حماية المستهلك التابع للجنة التجارة الفيدرالية، في بيان: "لقد سئم الأمريكيون من إخفاء الشركات الكرة أثناء الاشتراك ثم وضع حواجز على الطرق عندما يحاولون الإلغاء". "ستواصل لجنة التجارة الفيدرالية العمل لحماية الأمريكيين من هذه الممارسات التجارية غير القانونية."

قال دانا راو، المستشار العام لشركة Adobe وكبير مسؤولي الثقة، إن الشركة ستحارب لجنة التجارة الفيدرالية في المحكمة. وفي بيان نُشر على موقع الشركة، قال راو: "تتميز خدمات الاشتراك بأنها مريحة ومرنة وفعالة من حيث التكلفة للسماح للمستخدمين باختيار الخطة التي تناسب احتياجاتهم والجدول الزمني والميزانية بشكل أفضل. أولويتنا هي ضمان حصول عملائنا دائمًا على نظرة إيجابية نحن نتحلى بالشفافية فيما يتعلق بشروط وأحكام اتفاقيات الاشتراك الخاصة بنا ولدينا عملية إلغاء بسيطة وسندحض ادعاءات لجنة التجارة الفيدرالية في المحكمة.

قالت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) إنها اتخذت إجراءً ضد Adobe بعد تلقي شكاوى من المستهلكين في جميع أنحاء البلاد الذين قالوا إنهم لم يكونوا على علم برسوم الإنهاء المبكر لشركة Adobe. وأشارت إلى أن شركة Adobe واصلت هذه الممارسة على الرغم من إدراكها لارتباك المستهلكين. ويضيف بيان لجنة التجارة الفيدرالية أن أي مستهلكين تواصلوا مع خدمة عملاء Adobe لإلغاء اشتراكهم واجهوا عقبات أخرى مثل انقطاع المكالمات والمحادثات والتحويل إلى ممثلين متعددين.

يأتي إجراء لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) في أعقاب موجة من غضب العملاء بشأن أحدث شروط خدمة Adobe. كان المستخدمون يشعرون بالقلق من أن لغة Adobe الغامضة تشير إلى أن الشركة يمكنها استخدام عملهم بحرية لتدريب أوضاع الذكاء الاصطناعي التوليدية الخاصة بها. ردًا على رد الفعل العنيف، أعلنت شركة Adobe عن تحديثات لشروط الخدمة الخاصة بها لتوفير مزيد من التفاصيل حول مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وملكية المحتوى.