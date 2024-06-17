Neopets تعود بقصة جديدة تهدف إلى تعزيز الشمولية

تحاول شركة Neopets استعادة قاعدة المستخدمين الكبيرة الخاصة بها على مدار العام الماضي من خلال إصلاح ألعابها الكلاسيكية وإعادة إطلاقها، وعقد الأحداث في الوقت المناسب وإصدار ميزات جديدة تهدف إلى جذب الأشخاص إلى موقع الويب الافتراضي مرة أخرى. اليوم، تطلق Neopets قصة جديدة - أو "مؤامرة" جديدة كما يطلق عليها الموقع - وهي عادةً حدث في الموقع يتطلب من اللاعبين حل الألغاز ومحاربة المعارضين في Battledome والقيام بأنشطة أخرى من أجل المشاركة. تقول شركة Neopets إنها أمضت السنوات الثلاث الماضية في صياغة قصة "تحظى بصدى لدى اللاعبين من جميع مناحي الحياة" للحبكة التي تسمى "The Void Inside".

ستحتوي القصة على بطل الرواية الجديد المسمى Nyx الذي سيبدأ في رحلة مع اللاعبين لاستكشاف "موضوعات المجتمع والأسرة والشمول والرفاهية والهوية". سيتعين عليهما معًا إيجاد طريقة لإبعاد اللعنة الرمادية التي تقتل كل الألوان في عالم Neopets. وكجزء من الحدث، سيتمكن اللاعبون من الوصول إلى عناصر جديدة، مثل مجموعة من قصات الشعر المتنوعة، بالإضافة إلى خيارات تخصيص الفخر وإمكانية الوصول لشخصياتهم. قام موقع الويب أيضًا بإزالة المصطلحات القديمة والتقاليد المستخدمة منذ سنوات، ومنح Library Faerie كرسيًا متحركًا وقدم تمائم جديدة لوسائل التواصل الاجتماعي مع عناصر إمكانية الوصول مثل أدوات السمع.

يبدأ إصدار The Void Inside اليوم، مع ظهور المزيد من الحلقات واحدة تلو الأخرى حتى أوائل عام 2025. وتنصح Neopets أيضًا اللاعبين القدامى بتسجيل الدخول إذا لم يقوموا بزيارتها في السنوات الأخيرة، لأنها تزيل الحسابات التي كانت غير نشطة لمدة عقد من الزمن. بحلول أكتوبر، قبل الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيسها.