A Quiet Place: The Road Ahead قادمة إلى الكمبيوتر وPlayStation و Xbox قريبًا

تبدو فرضية A Quiet Place دائمًا وكأنها مادة رائعة للعبة: اصنع الكثير من المضرب ومن المرجح أن يقتلك كائن فضائي أعمى حساس للضوضاء. بعد مرور ست سنوات على وصول الفيلم الأصلي إلى دور العرض، أصبح هناك عرض فرعي للعبة فيديو على وشك الوصول. مكان هادئ: الطريق إلى الأمام قادم إلى أجهزة الكمبيوتر الشخصية و PlayStation 5 و Xbox Series X/S في وقت لاحق من هذا العام.

قام المطور Stormind Games (Remothered، Batora: Lost Haven) بصياغة مغامرة رعب من منظور الشخص الأول مبنية على الأفلام. ستلعب دور امرأة شابة تحاول الابتعاد عن تلك المخلوقات المرعبة أثناء التعامل مع مخاوفها الداخلية والاضطرابات العائلية. كل ما عليك فعله لمساعدتك على النجاة من الكائنات الفضائية هو أي أدوات يمكنك العثور عليها، مثل مصباح يدوي أو جهاز كشف الضوضاء محلي الصنع. ولكن كما توضح الأفلام والمقاطع الدعائية للعبة، فإن مجرد ضجيج واحد يمكن أن يؤدي إلى الهلاك.



أعلن الناشر Sabre Interactive لأول مرة عن إصدار لعبة فيديو من A Quiet Place في عام 2021 وخطط مبدئيًا لإصدارها في عام 2022. وقد استغرق الأمر عامين إضافيين وربما تغيير الاستوديو (قال Sabre في البداية إن iLLOGika وEP1T0ME كانا يعملان على المشروع)، ولكن يبدو الآن أن الطريق إلى الأمام لم يبق سوى بضعة أشهر.

وفي الوقت نفسه، سيتم عرض فيلم مسبق في دور العرض في وقت لاحق من هذا الشهر. مكان هادئ: اليوم الأول من بطولة النجمين الرائعين لوبيتا نيونغو وجوزيف كوين من فيلم Stranger Things.