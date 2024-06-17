إصدار Nintendo Direct التالي في 18 يونيو

من المقرر عقد Nintendo Direct التالي في 18 يونيو الساعة 10 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

قالت نينتندو خلال آخر مكالمة للأرباح إن العرض سيقام في وقت ما في شهر يونيو وقد التزمت الشركة بكلمتها.

يقع The Direct بعيدًا بما يكفي عن Summer Game Fest للسماح لـ Nintendo بالحصول على كل الاهتمام بنفسها.

سيستمر البث لمدة 40 دقيقة تقريبًا وسيركز على الألعاب القادمة إلى Switch في وقت لاحق من هذا العام. يبدو الأمر حقًا أن هذه هي فترة swansong لـ Switch، حيث أكدت Nintendo أنها ستكشف أخيرًا عن خليفة وحدة التحكم بحلول أبريل المقبل. ومع ذلك، أوضحت الشركة أنه لن تكون هناك مناقشة حول Switch 2 أو Super Switch أو أيًا كان اسم وحدة التحكم التالية خلال Nintendo Direct.

ومع ذلك، نأمل أن تظهر لعبة Hollow Knight: Silksong هنا - لقد كانت هذه التكملة المرتقبة بمثابة عدم حضور ملحوظ خلال Summer Game Fest. لقد عبرت أصابعي عن منصة Donkey Kong أيضًا. لقد مر وقت طويل جدًا منذ آخر مرة.