الإثنين 17 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

سفير مصر في فاليتا يهنئ الرئيسة المالطية بمناسبة توليها منصبها

بوابة الوفد الإلكترونية

التقى خالد أنيس، سفير مصر في فاليتا، بالرئيسة المالطية الجديدة ميريام سبيتيري ديبونو بمناسبة توليها المنصب مطلع أبريل ٢٠٢٤.

ونقل السفير المصري تهاني الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تقلدها منصب رئيس الجمهورية، وتمنياته لها بالتوفيق والسداد.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بينهما، والقضايا ذات الاهتمام المشترك دولياً وكذا في إقليم البحر المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط، والدور المصري في الوساطة لوقف الحرب على قطاع غزة، و كذا جهود مالطا في إطار عضويتها في مجلس الأمن لدعم استدامة دخول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع والدعوة لوقف إطلاق النار.

وأعربت ديبونو من جانبها عن اعتزازها بالعلاقات التاريخية بين البلدين، وتطلعها لتعزيز التعاون بين مصر ومالطا في مختلف المجالات.

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