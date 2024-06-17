وزيرة خارجية السنغال: مصر لها ثقل إقليمي ودور فى حل أزمات دول الجوار

خلال لقاء السفير المصري

التقى خالد عارف، سفير مصر في السنغال، مع وزيرة الخارجية السنغالية الجديدة Yassine Fall، حيث سلمها دعوة للمشاركة فى فعاليات النسخة الرابعة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين يومي ٢ و٣ يوليو ٢٠٢٤.



واستعرض السفير المصري خلال اللقاء ملامح السياسة الخارجية المصرية، لاسيما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والحرب الاسرائيلية على قطاع غزة، والأزمة فى السودان، والأزمة الليبية، وقضية سد النهضة.

من جانبها، وجهت الوزيرة الشكر على الدعوة، مؤكدة على قوة الأواصر التى تربط بين مصر والسنغال على المستوي السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي، وثقل مصر التاريخي والحضاري ونفوذها فى القارة الافريقية والعالم الإسلامي.

كما أشادت بالدور المحوري لمصر وثقلها الاقليمي الذى يؤهلها للعب دور فى حل أزمات دول جوارها المباشر و القارة الافريقية، نظراً للمكانة التى تحظي بها لدي الدول الافريقية، ولعراقة الدبلوماسية المصرية وامتلاكها أدوات القوة الناعمة كالأزهر الشريف، وتراثها وحضاراتها القديمة.