الخارجية الأردنية: وفيات ومفقودون بين الحجاج الأردنيين الذين ليسوا ضمن البعثة الرسمية

أعلنت مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، ارتفاع عدد الوفيات والمفقودين بين الحجاج الأردنيين، الذين هم ليسوا ضمن بعثة الحج الأردنية الرسمية، إثر تعرضهم لضربات شمس جراء موجة الحر الشديدة.

وقال مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية السفير الدكتور سفيان القضاة - في بيان أذاعته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - إنه منذ بداية الأزمة، تم تفعيل خلية أزمة في الوزارة وبالتنسيق مع القنصلية العامة الأردنية في جدة والسفارة الأردنية في الرياض وبعثة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية للحج؛ لمتابعة إجراءات دفن الحجاج الأردنيين الذين توفاهم الله، وهم يؤدون مناسك الحج، ونقل جثامين من يرغب ذووهم بنقلهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن، ولمتابعة عمليات البحث عن الحجاج المفقودين.

وأضاف أن الوزارة تعمل - من خلال خلية الأزمة - على تأمين عودة الحجاج الأردنيين إلى المملكة بأسرع وقت ممكن.

وأشار إلى أن فريقاً من القنصلية العامة الأردنية في جدة متواجد - منذ أمس في مكة المكرمة - لمتابعة ترتيبات دفن ونقل جثامين الحجاج المتوفين، رحمهم الله، وإصدار الوثائق اللازمة من وثائق سفر اضطرارية واتخاذ الإجراءات القنصلية الضرورية، وبالتعاون مع بعثة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية للحج.

وشدد على ضرورة مراعاة الدقة والحذر في نقل المعلومات بشأن أسماء وأعداد الوفيات والمفقودين، والالتزام بما يرد في البيانات الرسمية التي تصدرها الوزارة بهذا الخصوص.

الفلبين تتهم صينية بالاصطدام بمراكبها وإلحاق الضرر بها في بحر الصين الجنوبي

اتهمت الحكومة الفلبينية اليوم الاثنين سفنا صينية بالاصطدام بمراكبها وإلحاق الضرر بها في بحر الصين الجنوبي قبالة جزيرة سيكوند توماس المرجانية.

وقالت القوة الفلبينية الوطنية الخاصة في بحر الفلبين الغربي في بيان رسمي: "قامت سفن تابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي وخفر السواحل الصيني والميليشيا البحرية الصينية بمناورات خطرة واصطدمت (بمراكب فلبينية) وقامت بسحبها".

وادعى البيان أن "تصرف البحرية الصينية عرض حياة طواقم السفن الفلبينية للخطر وألحق أضرارا بها"، دون تحديد السفن المعطوبة أو حجم الأضرار.

ومن جانبه أعلن خفر السواحل الصيني في وقت سابق الاثنين، عن تصادم بين سفينتين صينية وفلبينية قبالة جزيرة سكند توماس شول في بحر الصين الجنوبي.

وقال خفر السواحل الصيني في بيان رسمي إن سفينة إمداد فلبينية اقتربت بشكل خطير من سفينة صينية، مما أدى إلى وقوع تصادم بسيط بعد أن دخلت بشكل غير قانوني المياه المتاخمة لجزيرة سكند توماس شول في بحر الصين الجنوبي.

وأضاف البيان أن سفينة النقل والإمداد الفلبينية تجاهلت التحذيرات الجادة والمتكررة من الصين.

وأشار خفر السواحل الصيني إلى أن السفينة اقتربت عمدا وبشكل خطير من السفينة الصينية بطريقة غير مهنية، مما أدى إلى وقوع التصادم.

ولم يشر البيان إلى وقوع إصابات أو أضرار بأي من السفينتين.