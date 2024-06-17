الصور الرمزية للذكاء الاصطناعي في TikTok تعتمد على أشخاص حقيقيين

في شهر أبريل الماضي، ذكرت صحيفة The Information أن TikTok كان يعمل على الصور الرمزية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي والتي يمكن للمعلنين استخدامها لبيع منتجاتهم على المنصة.

الآن، أعلنت الشركة عن هذه الخطط للعامة، معلنة عن "صور رمزية رقمية" جديدة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي والتي ستبدأ في تقديمها للمبدعين والعلامات التجارية على التطبيق.

وفقًا لـ TikTok، فإن المقصود من شخصيات الذكاء الاصطناعي هو تسهيل الأمر على المبدعين والشركات لإنشاء محتوى يحمل علامة تجارية لا يزال يتمتع "بإحساس إنساني" ولكن بدون الوقت والموارد اللازمة لإنشاء إعلان نموذجي يتم إنتاجه وتحريره بدرجة عالية.



بدأ TikTok بنوعين من الصور الرمزية: الصور الرمزية الخاصة بالمخزون التي تعتمد على الممثلين المدفوعين والصور الرمزية المخصصة بناءً على المبدعين الحاليين والمتحدثين باسم العلامة التجارية.

ستظهر هذه الصور الرمزية بعد ذلك في مقاطع فيديو TikTok التي تروج للمنتجات ويمكن تخصيصها للتحدث بلغات مختلفة بناءً على الجمهور المستهدف.

وتقول الشركة إن الميزة الجديدة توضح كيف يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يساعد منشئي المحتوى في الوصول إلى عدد أكبر من الأشخاص على منصتها (ومن المفترض أن يحقق المزيد من إيرادات الإعلانات للشركة). ولكن بعد النظر في بعض الأمثلة على ذلك، فأنا لست متحمسًا لمجموعة من المبدعين الذين تم إنشاءهم بواسطة الذكاء الاصطناعي لتتولى إدارة موجز For You الخاص بي.



خذ المثال أعلاه للصورة الرمزية المخصصة التي تمت مشاركتها بواسطة TikTok. يبدو أن الشخصية الرقمية تعتمد على TikTok exec Adrienne Lahens. ولكن على الرغم من أن الصورة الرمزية تبدو مثلها، إلا أن أسلوب التحدث والحركات ليست... صحيحة تمامًا. إذا راقبت عن كثب، ستلاحظ أن هناك اهتزازًا طفيفًا في حركات الرأس واليد مما يضفي أجواء M3GAN. وبالحديث عن الروبوتات المخيفة، هناك شيء مثير للقلق للغاية بشأن عيون AI Adrienne.



الآن، لقد تحدثت مع Lahens من قبل ويمكنني أن أؤكد أنها تتحدث بشكل أكثر دفئًا وطبيعية من الصورة الرمزية الخاصة بها والتي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي. حتى اللقطة الثابتة للصورة الرمزية للذكاء الاصطناعي المستندة إلى منشئ المحتوى أونيل توماس في الجزء العلوي من هذه المقالة تحتوي على نظرة منحرفة لمسافة 1000 ياردة لا يبدو أنها تمثل شخصية توماس الفعلية.

TikTok ليست الشركة الأولى التي تجرب الذكاء الاصطناعي "الواقعي" وتتوصل إلى شيء يشعرك بعدم الارتياح إلى حد ما حتى لو لم تتمكن من تحديد حقيقته تمامًا. على الأقل، تتطلب قواعد الشركة الخاصة أن يحصل هذا النوع من المحتوى على إفصاحات بارزة. وربما تساعد الصور الرمزية الجديدة منشئي المحتوى على بيع المزيد من أدوات TikTok Shop أو غيرها من المنتجات التي يُفترض أنها "فيروسية". أتمنى فقط أن يتمكن TikTok من فعل شيء ما لجعل تلك العيون التي يولدها الذكاء الاصطناعي تبدو أقل رعبًا.