حدائق دمنهور كاملة العدد للاحتفال بعيد الأضحى

تشهد مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، احتفالات المواطنين بثاني أيام عيد الأضحي، حيث إزذين إنتظروا إزدحمت الحدائق بالأهالي فضلوا الخروج بعد صلاة العصر وإنكسار الموجة الحارة.

ويشهد النادي الإجتماعي تواجد مئات الأسر لقضاء ثاني أيام عيد الأضحي المبارك،وسط المساحات الخضراء وحمام السباحة ، بعدإ نشغال الأهالي في ذبح الأضاحي وتوزيع اللحوم علي المحتاجين خلال أول أيام عيد الأضحي المبارك .

وتشهد حديقة الجمهورية بوسط مدينة دمنهور، زحام شديد من المئات من الأطفال الشباب، لقضاء ثاني أيام العيد وسط الحديقة، والإستماع بالملاهي العديدة، والألعاب المختلفة، وأغاني الدي جي، وسط فرحة عارمة.ط

وشهد كورنيش ترعة المحمودية بمدينة دمنهور، تواجد العديد من المواطنين، مع إقتراب غروب الشمس للإستمتاع بقضاء ثاني أيام العيد بعيدا عن الطقس شديد الحرارة .