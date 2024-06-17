إزالة 15 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، شن الحملات المكبرة لإزالة التعديات للبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص ، على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، حيث شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على استمرار حملات إزالة التعديات بمختلف مراكز المحافظة و تكثيفها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك .

يأتي ذلك حفاظاً على رقعة الأرض الزراعية ، بالتعاون والتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية ، ومديرية الأمن ، وقوات إنفاذ القانون ، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بوضع ملف مواجهة التعديات على رأس الأولويات ، مؤكداً ، عدم التهاون في استرداد حق الدولة ، والتصدي لأي شكل من التعديات، والمرور على الأراضي المستردة ، لعدم السماح بعودة التعديات مرة أخري، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ ، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال المنيا ، برئاسة محمد عبد الغني رئيس المركز ، بإزالة 9 حالات تعدِِ على الأراضي الزراعية ، بحي شرق و غرب المدينة ، وحالة تعد أخرى بقرية بردنوها ، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض ، بالتعاون مع جهات الولاية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وفى مركز ومدينة بنى مزار شمال المنيا ، أكد اللواء أحمد السايس رئيس المركز ، مداومة العمل اليومى بالفترتين الصباحية والمسائية ، بالتفتيش والتصدى لحالات مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص ، وإيقافها فى المهد ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، حيث تم إيقاف وهدم حالة داخل الحيز العمراني طريق العاشر حى جنوب المدينة، وإزالة حالة تعد خارج الحيز العمراني ، بقرية بنى على التابعة للإصلاح الزراعى .

وأشار الدكتور رجب قياتي رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا ، إلى تكثيف حملات ازالة التعديات طوال أيام عيد الأضحى المبارك ، حيث تم إزالة 4 حالات تعدِِ على الأرض الزراعية في المهد ، بقريتي البدرمان ، و دلجا، وتمت الإزالة بالكامل حتى سطح الأرض ، و اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، وفى مركز ومدينة سمالوط شمال المنيا ، قال الدكتور سعيد محمد رئيس المركز ، إن الوحدة المحلية رصدت حالة بناء مخالف على أملاك دولة بقرية بنى خالد ، وتم الإزالة على الفور .