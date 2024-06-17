الإثنين 17 يونيو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إزالة 15 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

حملة الإزالة
حملة الإزالة

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، شن الحملات المكبرة لإزالة التعديات للبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص ، على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، حيث شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على استمرار حملات إزالة التعديات بمختلف مراكز المحافظة و تكثيفها  خلال إجازة عيد الأضحى المبارك .

يأتي ذلك حفاظاً على رقعة الأرض الزراعية ، بالتعاون والتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية ، ومديرية الأمن ، وقوات إنفاذ القانون ، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بوضع ملف مواجهة التعديات على رأس الأولويات ، مؤكداً ، عدم التهاون في استرداد حق الدولة ، والتصدي لأي شكل من التعديات، والمرور على الأراضي المستردة ، لعدم السماح بعودة التعديات مرة أخري، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ ، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي  شمال المنيا ، برئاسة محمد عبد الغني رئيس المركز ، بإزالة 9 حالات تعدِِ على الأراضي الزراعية ، بحي شرق و غرب المدينة ، وحالة تعد أخرى بقرية بردنوها ، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض ، بالتعاون مع جهات الولاية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين . 

وفى مركز ومدينة بنى مزار شمال المنيا ، أكد اللواء أحمد السايس رئيس المركز ، مداومة العمل اليومى بالفترتين الصباحية والمسائية ، بالتفتيش والتصدى لحالات مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص ، وإيقافها فى المهد ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، حيث تم إيقاف وهدم حالة داخل الحيز العمراني طريق العاشر حى جنوب المدينة، وإزالة حالة تعد خارج الحيز العمراني ،  بقرية بنى على التابعة للإصلاح الزراعى . 

وأشار الدكتور رجب قياتي رئيس مركز ومدينة ديرمواس  جنوب المنيا ، إلى تكثيف حملات ازالة التعديات طوال أيام عيد الأضحى المبارك ، حيث تم إزالة 4 حالات تعدِِ على الأرض الزراعية في المهد ،  بقريتي البدرمان ، و دلجا، وتمت الإزالة بالكامل حتى سطح الأرض ، و اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، وفى مركز ومدينة سمالوط  شمال المنيا ، قال الدكتور سعيد محمد  رئيس المركز ، إن الوحدة المحلية رصدت حالة بناء مخالف على أملاك دولة بقرية بنى خالد ، وتم الإزالة على الفور .

الجريدة الورقية