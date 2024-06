إغلاق لعبة Alone in the Dark

أغلقت Embracer Group استوديوًا آخر. هذه المرة، أغلقت الشركة المحاصرة شركة Pieces Interactive، مطور لعبة Alone in the Dark التي تم إعادة تشغيلها مؤخرًا.

صورة منشورة على حساب X الخاص بالاستوديو تقول "Pieces Interactive 2007 - 2024. شكرًا للعب معنا." تشير الصفحة الأولى لموقع Pieces إلى أن المطور قد أصدر أكثر من 10 ألقاب خاصة به على مدار الـ 17 عامًا الماضية. عملت أيضًا كاستوديو دعم في مشاريع أخرى.

اشترت شركة Embracer لعبة Pieces في عام 2017 ووضعتها تحت مظلة الناشر THQ Nordic. في أبريل، ظهرت تقارير تفيد بأن شركة Pieces قامت بتسريح بعض موظفيها، بعد أسابيع قليلة فقط من إطلاق فيلم Alone in the Dark (الذي تم تأجيله عدة مرات).

ويأتي إغلاق Pieces بعد عدة أسابيع من إعلان Embracer أنها أنهت عملية إعادة الهيكلة بعد انهيار استثمار مقترح بقيمة 2 مليار دولار قبل عام. أغلقت الشركة العديد من الاستوديوهات، بما في ذلك مطور TimeSplitters Free Radical Design وVolition (Saints Row)، وسرحت ما يقرب من 1400 عامل في النصف الثاني من عام 2023. كما باعت Embracer أيضًا العديد من الاستوديوهات، بما في ذلك أجزاء كبيرة من Sabre Interactive أيضًا. مثل Gearbox Entertainment.

وفي الوقت نفسه، هناك استوديو آخر يغلق أبوابه. قال باتريك مورجان، مؤسس شركة Galvanic Games، يوم الجمعة إن الشركة ستغلق أبوابها. وأشار مورغان إلى أنه على الرغم من البداية الواعدة، إلا أن مبيعات لعبة Gavlanic الأخيرة، Wizard with a Gun، "لم تكن قوية بما يكفي للحفاظ على الاستوديو الخاص بنا".

ويقدر عدد حالات التسريح من العمل في صناعة الألعاب حتى الآن في عام 2024 بحوالي 10800. وهذا بالفعل أكثر من إجمالي 10500 لعام 2023 بأكمله، ونحن لم نصل حتى إلى منتصف العام.