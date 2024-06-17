ماكدونالدز توقف الطلبات الصوتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي

أنهت شركة ماكدونالدز اختبارًا استمر لمدة عامين للطلب من السيارة مدعومًا بالذكاء الاصطناعي.

وكانت الشركة تقوم بتجربة تقنية IBM في أكثر من 100 من مطاعمها، لكنها ستزيل هذه الأنظمة من جميع المواقع بحلول نهاية يوليو، مما يعني أن العملاء سيقدمون الطلبات مرة أخرى من خلال إنسان بدلاً من جهاز كمبيوتر.

وكجزء من هذا القرار، ستنهي ماكدونالدز شراكتها في تلقي الطلبات الآلية (AOT) مع شركة IBM. ومع ذلك، قد تفكر ماكدونالدز في شركاء محتملين آخرين للعمل معهم في جهود AOT المستقبلية.



قال ميسون سموت، كبير مسؤولي المطاعم في ماكدونالدز بالولايات المتحدة الأمريكية، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى أصحاب الامتياز حصلت عليها المنشور التجاري Restaurant Business (مثل: "على الرغم من النجاحات التي تحققت حتى الآن، إلا أننا نشعر أن هناك فرصة لاستكشاف حلول الطلب الصوتي على نطاق أوسع"). أشار إليه PC Mag). وأضاف سموت أن الشركة ستنظر في خيارات أخرى وتتخذ "قرارًا مستنيرًا بشأن حل الطلب الصوتي المستقبلي بحلول نهاية العام"، مشيرًا إلى أن "IBM أعطتنا الثقة في أن حل الطلب الصوتي للطلب من السيارة سيكون جزءًا من لمستقبل مطعمنا."

أخبرت ماكدونالدز Restaurant Business أن الهدف من الاختبار هو تحديد ما إذا كان بإمكان AOT تسريع الخدمة وتبسيط العمليات. من خلال أتمتة الطلبات من السيارة، تأمل الشركات في إلغاء الحاجة إلى أحد الموظفين لتلقيها وإما تقليل عدد العمال اللازمين لتشغيل مطعم أو إعادة توزيع الموارد إلى مجالات أخرى من العمل.

ستواصل شركة IBM تشغيل أنظمة ماكدونالدز الأخرى، وهي تجري محادثات مع سلاسل الوجبات السريعة الأخرى حول استخدام تقنية AOT الخاصة بها. إن أمثال هارديز، وكارلز جونيور، وكريستال، ووينديز، ودانكن، وتاكو جونز، يقومون بالفعل باختبار أو استخدام هذه التكنولوجيا في مواقعهم الخاصة بالسيارة.